川普關稅未如預期摧毀全球貿易？ 哈佛教授示警：白蟻效應在後頭

這一年來，川普揮舞關稅大棒，稱要促使製造業工作回流美國。（美聯社）

美國總統川普 20日將迎來第二任期上任一周年。這一年來，川普揮舞關稅 大棒，稱要促使製造業工作回流美國。專家則預測關稅將推升通膨、壓低薪資、進一步拖累美國製造業，並削弱股市表現。許多經濟學家也警告，美國經濟可能衰退，全球化將走回頭路。但將近一年過去，全球經濟並未崩潰，這也引發一個問題：川普真的對了嗎？

哈佛大學甘迺迪學院教授勞倫斯（Robert Lawrence）在時代雜誌刊文指出，問題不在於關稅是否造成傷害，而是關稅的影響被拉成更長的時間軸。當前，關稅的負面後果，正被較低程度的報復以及高強度的AI 投資所抵銷。

儘管美國是全球最大經濟體，但在全球商品進口中的占比僅約13%，出口更只有約9%。結果是，川普在全球鎖定的貿易對手，多半能對美國掀起貿易動盪處之泰然。此外，許多經濟學家原本擔心的反彈並未全面出現。令人意外的是，除了中國動用稀土報復手段之外，幾乎沒有國家能真正有效反擊美國關稅。

川普在壓制立即出現的反撲方面可說相當幸運。這很可能與美國對歐盟、北約的戰略重要性，以及美國用「核保護傘」保障日韓國家安全的角色有關。川普最終仍迫使多國接受約15%的對等關稅。

但勞倫斯指出，美國經濟停滯與製造業衰退，跡象比比皆是。雇主持續裁員，不願擴大招募和投資，尤其是那些特別易受關稅衝擊的產業。這些正是川普經濟政策造成的後果；但即便如此，對AI的樂觀預期至今仍支撐著股市，而資料中心建設熱潮也帶動投資成長。

川普的孤立主義政策並未終結全球化，但全球化的本質正在改變。各國如今開始尋找美國以外的市場，戰略上尋求新結盟。世界已從過去由美國主導的單極體系，轉向一個更加分裂的格局，美國不再扮演領導角色。至於誰將接下這個位置，仍有待觀察。

中國經濟持續成長，並有可能在AI競賽中超車美國；那些長期忠於美國、如今卻感到被冷落的貿易夥伴，如加拿大與歐盟，則彼此深化關係，並強化自身的內部市場。這種全球化的轉型，使國際貿易趨於碎片化，更多的是區域性俱樂部的形成，而非一個全面、具多邊性的體系。

川普的關稅政策以及要求他國「進貢式」投資，正逐漸滋生對美國的不滿，並將在其他國家圖謀取代美國市場與領導地位之際，削弱美國的戰略影響力。然而，這些轉變的過程漫長，代表負面的經濟與政治後果短期內不明顯。川普的關稅政策，猶如在木造結構的全球貿易中埋入白蟻，不易察覺，久而久之卻可能讓整個體系逐步瓦解。

