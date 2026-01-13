我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普要打伊朗了？五角大廈「披薩指數」飆升 警戒等級曝光

供過於求 鳳凰城逾半待租房至少1個月免租金

紐時：美台近達協議 對台關稅15%換台積再建5廠

記者顏伶如／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
據紐約時報報導，台灣與美國的關稅談判已接近協議，關稅定在15%，但台積電要在美國擴大投資，再興建五個晶片廠。圖為台積電董事長魏哲家(右)去年6月到訪白宮與川普總統(左)會面。（路透）
據紐約時報報導，台灣與美國的關稅談判已接近協議，關稅定在15%，但台積電要在美國擴大投資，再興建五個晶片廠。圖為台積電董事長魏哲家(右)去年6月到訪白宮與川普總統(左)會面。（路透）

紐約時報12日報導，三名消息人士透露，川普政府即將完成與台灣的貿易協議，內容包括降低台灣出口商品的關稅、要求台灣晶片巨頭台積電(TSMC)大幅增加在美投資。協商已有數月之久的這項貿易協議，目前正接受法律審核，本月可望公布。知情人士說，台灣商品出口到美國的關稅將降至15%，與2025年日本、南韓等亞洲盟友與美國敲定的關稅稅率一致。

一名知情人士說，協議當中包括台積電承諾要在亞利桑納州增建至少五座半導體工廠，台積電在亞利桑納州的晶圓廠總數等於增加一倍。

台積電在亞利桑納州擴大投資的時間表為何，目前並不清楚。台積電發言人不願對媒體報導發表評論。

美國自從在2025年4月對數十個貿易夥伴宣布開徵對等關稅(reciprocal tariffs)以來，川普政府一直透過談判為各個貿易夥伴降低關稅稅率，交換條件則是承諾來美投資或訂定以美國國家安全為優先目標的協議。

南韓與日本已承諾在美國投資數千億元，投資領域包括造船、核能、電子產品與關鍵礦產。至於台灣，川普政府希望台灣到美國投資更多半導體製造。

台灣稱霸全球晶片生產，這些晶片是電腦的大腦，也是人工智慧數據中心的核心。受到兩岸關係以及北京可能掌控台灣等地緣政治因素影響，全球晶片高度依賴台灣，風險變得越來越高。中國在台灣周圍進行實彈演習，美國官員與企業高層因此擔心，萬一中國攻打台灣，電子產品、汽車與武器的全球供應鏈恐將中斷。

從2020年以來，台積電已經在亞利桑納州完成一座半導體廠興建，第二座半導體廠接近完工，預計2028年啟用，台積電已承諾未來幾年會再建造四座晶圓廠。在美國與台灣的貿易談判中，台積電則同意加碼再興建至少五座工廠。台積電在亞州已購買了另一塊土地將做為擴廠用址。

美國貿易代表署(USTR)與商務部均未對報導發表評論。

由於雙方對於關稅如何處理看法不同，台美貿易談判一直拖延。川普宣布的對等關稅在2025年8月實施之後，台灣商品進口到美國的關稅一直是20%。不過，川普當局為半導體與許多電子產品豁免關稅，並說這些領域將受到貿易擴張法(Trade Expansion Act)第232條款(Section 232)國安關稅的另外規範。但是政府官員曾說，對於在國內投資的公司，將不會受到第232條關稅的影響，儘管目前尚不清楚這一安排具體如何運作。

關稅 台積電 川普

上一則

川普加徵對伊貿易國25%關稅 中國恐首當其衝

下一則

不只空襲…川普聽取打擊伊朗行動簡報 網路、心戰都列選項

延伸閱讀

控聯邦執法形同入侵 明州、伊州對川普政府提告

控聯邦執法形同入侵 明州、伊州對川普政府提告
川普點名微軟「別讓美國人幫AI電力埋單」預告宣布新措施

川普點名微軟「別讓美國人幫AI電力埋單」預告宣布新措施
美對中關稅恐加25% 川普賞伊朗貿易連坐關稅 6國中招

美對中關稅恐加25% 川普賞伊朗貿易連坐關稅 6國中招
國務院加強移民審查 撤銷逾10萬張簽證創紀錄

國務院加強移民審查 撤銷逾10萬張簽證創紀錄

熱門新聞

川普總統要求信用卡最高利率為10%，為期一年。(美聯社)

川普宣布信用卡利率上限10% 20日生效 銀行業強烈反彈

2026-01-10 19:50
美國總統川普9日在白宮與石油業高層舉行會議並回答媒體提問。(美聯社)

白宮突宣布3件事 「天佑美軍、我們正要開始」五角大廈披薩指數曝

2026-01-11 21:55
許多民間組織自發監督ICE執法，他們吹哨子提醒民眾，ICE探員來了。(歐新社)

明州女遭ICE擊斃 起底是「反執法哨兵」如影隨形監視幹員

2026-01-12 05:21
美軍3日突襲位於委內瑞拉首都的軍事基地蒂烏納堡，根據Vantor公司公布衛星影像，可見部分區域被炸得化為焦土。（路透）

美軍不明武器疑曝光 傳委內瑞拉士兵集體吐血 守衛憶「腦袋像爆炸」

2026-01-10 23:50
格陵蘭西部一處峽灣的空拍圖。(路透檔案照)

川普若想開採格陵蘭豐富礦藏 最大阻礙不是丹麥

2026-01-12 08:48
美國總統川普將抓捕委內瑞拉總統馬杜洛的行動形容為一次「完美執行」的美國軍力展示，但紐約時報披露領頭的「契努克」直升機被擊中，飛行領隊腿部三度中彈。（路透資料照片）

川普口中「完美」任務？美軍抓捕馬杜洛一度瀕臨失敗 驚險內幕曝光

2026-01-07 23:22

超人氣

更多 >
明州女遭ICE擊斃 起底是「反執法哨兵」如影隨形監視幹員

明州女遭ICE擊斃 起底是「反執法哨兵」如影隨形監視幹員
川普若想開採格陵蘭豐富礦藏 最大阻礙不是丹麥

川普若想開採格陵蘭豐富礦藏 最大阻礙不是丹麥
「陽光帶」豪華公寓過剩 房租大優惠…這城市最誘人

「陽光帶」豪華公寓過剩 房租大優惠…這城市最誘人
星巴克店員給警察咖啡杯上 畫了一隻豬

星巴克店員給警察咖啡杯上 畫了一隻豬
Fed鮑爾遭美國刑事起訴收到傳票 「賣出美國」席捲全球市場

Fed鮑爾遭美國刑事起訴收到傳票 「賣出美國」席捲全球市場