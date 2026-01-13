川普加徵對伊貿易國25%關稅 中國恐首當其衝

伊朗的群眾示威蔓延不止，川普總統再祭關稅與軍事雙重施壓。圖為一名戴著伊朗國旗面具的女子在倫敦伊朗大使館外舉牌聲援伊朗的群眾運動。（路透）

美聯社報導，川普 12日擴大在經濟方面施壓伊朗 ，宣布即刻對任何與伊朗進行貿易的國家課徵25%關稅 ，作為回應德黑蘭政府鎮壓行動的手段。分析師指出，受美國擴大制裁伊朗影響最大的對象，將是伊朗主要的貿易夥伴中國，華府此舉也被解讀為試圖透過經濟槓桿迫使第三國對伊朗施壓。

華爾街日報報導，伊朗最大貿易國家中國恐首當其衝，但川普此舉也可能反噬，衝擊美中在川習會後談成的貿易休兵協議，並影響川普預定4月訪中行程。

川普未說明這項命令的法律依據，但過去類似的關稅威脅多以「國際緊急經濟權力法」（IEEPA）為依據。白宮迄今未公布任何配套措施，因此仍不清楚這項25%關稅是否會在現行稅率之上另行加徵。

根據麻省理工學院旗下開源資料平台「經濟複雜度觀測站」資料，中國是伊朗最大貿易夥伴；其他主要貿易國包括土耳其、印度、巴基斯坦與亞美尼亞。另據俄羅斯國營塔斯社報導，俄羅斯與伊朗於2025年簽署自由貿易協定，帶動兩國商業往來增加。

川普此番關稅動作，正值美國最高法院審理「對等關稅」援引IEEPA是否正當之際，最高法院最快預計14日作出裁決。

川普擬襲伊 范斯等部分高層官員勸先談判

伊朗多地持續爆發大規模反政府示威，安全部隊血腥鎮壓引發國際關注，美伊緊張關係迅速升高；川普直指伊朗已「踩紅線」，美軍正評估「非常強硬的選項」，包括軍事打擊與其他報復手段。不過，白宮內部對是否立即動武仍存在明顯歧見，副總統范斯等部分高層官員力勸川普先行測試伊朗提出的談判方案，再決定是否升高衝突情勢。

華爾街日報報導，川普11日晚在「空軍一號」上告訴媒體，伊朗10日已主動致電美方，表達願意就其多年來備受爭議的核子計畫展開談判，「會晤正在安排中」。

美國官員透露，川普目前傾向授權對伊朗發動新一輪軍事行動，包括空襲政權目標、網路攻擊、加碼制裁，或強化對反政權勢力的支持。

不過，范斯及其他幕僚認為，倉促動武恐助長伊朗政權宣傳反美，使其將國內抗議歸咎於美國與以色列在幕後操縱。

英國廣播公司引述人權團體說法報導，伊朗去年12月底因經濟因素而出現抗議活動以來，至少646名抗議群眾與維安人員身亡、超過2萬多人遭拘留，實際死亡人數可能更多。

伊朗政府封鎖網路與通訊，但外流的畫面顯示，街頭鎮壓與大規模傷亡情況嚴重，撼動1979年伊斯蘭革命後建立的政權。