對等關稅合法性 最高院延至14日宣判

對於川普總統援引「國際緊急經濟權力法」向外國徵收對等關稅案是否違法，聯邦最高法院9日並未做出判決。(路透)

川普 總統二度執政後援引1977年「國際緊急經濟權力法」(International Economic Emergency Powers Act)對美國幾乎所有貿易夥伴開徵對等關稅 (reciprocal tariffs)，結果遭到企業與12個民主黨執政州提告，先前聯邦法院裁定川普逾越權限，川普政府向最高法院上訴。最高法院大法官去年11月5日開始聽取言詞辯論。原訂9日公布裁決，但後來9日只對一件刑事訴訟做出裁決，關稅案宣判延至14日。

路透分析，大法官如何裁決川普關稅措施，除了是總統權力的重大考驗，同時也考驗最高法院是否願意出手制衡川普二度執政以來某些影響深遠的總統權限主張。裁決結果還將影響全球經濟。

先前在言詞辯論庭上，保守派大法官與自由派大法官都對關稅合法性提出質疑。

企業主管、海關報關行以及商務律師紛紛為最高法院裁決預做準備，如果川普敗訴便要向美國政府爭取大約1500億元關稅退稅 。

不過，某些企業認為，即使法官裁定川普關稅無效，川普也不會讓企業輕易拿回退稅。

加拿大家電廠商丹比(Danby Appliances)執行長艾斯蒂爾(Jim Estill)比喻說：「政府就是不願退錢，川普並不想退錢。」丹比在家得寶(Home Depot)等美國大型連鎖商店小冰箱、微波爐、洗衣家電等，產品是在中國與其他亞洲國家製造，都是川普關稅開徵對象。

艾斯蒂爾分析，假設丹比能拿回700萬元，還要傷腦筋家得寶跟美國消費者會要求分一杯羹。他說：「到時候恐怕亂成一團。」

川普是美國史上第一位援引「國際緊急經濟權力法」開徵關稅的總統。歷史上，IEEPA法律一直是用來向敵對國家實施制裁或凍結資產。

根據海關與邊境保護局(Customs and Border Protection)最新統計，從2025年2月4日至12月14日之間，IEEPA相關關稅收入估計有1335億元。

路透報導估計，若以2025年9月底到12月中旬每日平均收取關稅計算，IEEPA相關關稅累計收入迄今已接近1500億元。

CBP今年1月2日宣布，2月6日起所有關稅退稅改為電子發放，引起外界對於拿到關稅退稅提高希望。