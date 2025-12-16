川普對等關稅有效嗎？台輸美商品僅23%被課稅 主要貿易夥伴中最低

我的頻道

編譯林文彬／綜合報導
媒體報導川普關稅措施出現巨大漏洞。圖為川普4月在白宮宣布對各國課徵對等關稅。(路透)
川普總統4月宣布對幾乎所有國家開徵一波緊急對等關稅，但八個月過去，美國半數進口額仍避開這類關稅，其中台灣商品僅23%被美國課徵對等關稅，是美國主要貿易夥伴中最低。

政治新聞媒體POLITICO報導，川普4月在白宮公布的百年來最高關稅措施，已出現巨大漏洞，特定產品豁免、與主要盟友達成的貿易協議及各項產品適用不同類別關稅，導致美國逾半數進口逃過川普的對等關稅。

報導根據去年進口數據分析顯示，美國全年進口額至少有1.7兆美元逃過對等關稅，原因是獲准免稅或適用其他關稅類別，被課徵對等關稅的進口額約1.6兆美元。豁免成千上萬種商品，可能削弱川普推動關稅的目標，包括保護美國製造業、縮小貿易逆差、創造新收入以籌措資金推動國內政策等。

根據POLITICO提供的數據，台灣出口美國商品僅23%被課徵對等關稅，是美國主要貿易夥伴中比率最低的一個；台灣商品有42%獲得對等關稅豁免，目前這一類豁免商品包括電子產品、半導體和某些農產品，還有35%適用美國貿易擴張法第232條課徵關稅，這部分商品包括鋼鋁、汽車與零件等。目前美國尚未根據232條調查結果對台灣半導體開徵關稅。

日韓被美國課徵對等關稅的商品比率也低於三成，日本是26%，南韓則是28%，歐盟和英國分別為36%與32%。

相較之下，加拿大有62%商品被美國課徵對等關稅，越南則有57%，印度是54%，中國52%，比率都高於五成。

美國對主要貿易夥伴關稅豁免與課稅比率 資料來源／POLITICO
白宮9月豁免關鍵礦物和工業原料等數百種商品，這些商品全年進口總額近2800億美元。緊接著在11月，川普政府又豁免價值2520億美元進口商品，大多是牛肉、咖啡和香蕉等農產品，當時外界熱烈討論生活成本議題讓民主黨贏得維吉尼亞州、新澤西州州長選舉。

川普上周接受POLITICO訪問時對進一步擴大豁免關稅持開放態度，認為現有豁免措施「微不足道」，「沒什麼大不了」，並透露打算把豁免措施與提高其他關稅搭配。白宮則駁斥11月豁免關稅目的是壓低食品價格的說法，強調這波豁免是在9月命令首次提出。

川普政府過去幾個月與歐盟、英國、日本、馬來西亞、柬埔寨和巴西等國談判貿易協議，也讓超過3000億美元美國進口商品獲得關稅豁免。

