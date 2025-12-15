川普新關稅 今年為美國進帳逾2000億美元

我的頻道

編譯季晶晶／綜合外電
根據美國海關與邊境保護局，今年美國關稅收入已突破2,000億美元。圖為洛杉磯港。(路透)
美國海關與邊境保護局（CBP）周一表示，自2025年初川普總統陸續實施新關稅措施以來，今年美國關稅收入已突破2,000億美元。此時正值最高法院審理相關案件，以裁決新關稅的合法性。

CBP說明，自2025年1月20日至12月15日，川普政府透過逾40項行政命令，累計徵收2,000多億美元關稅。這個金額僅計入川普本屆任期內的新增關稅，不包含他在第一任期加徵的關稅。先前那些關稅並未面臨法律挑戰，目前的新關稅才是訴訟焦點。

今年稍早，川普在未經國會授權的情況下，單方面對多數國家的進口商品課徵其所謂的「對等關稅」。同時，他也對加拿大、中國大陸及墨西哥的產品加徵「芬太尼關稅」，理由是這些國家未能有效遏止致命毒品芬太尼流入美國。

不過，美國關稅收入在今年11月首次出現下滑。上月徵收關稅307.5億美元，略低於10月的311.5億美元。

