好市多加入提告川普政府企業行列 爭取退還關稅

量販連鎖店Costco搭上看衰川普政府關稅政策被訴違憲的列車，為爭取退款做準備。(美聯社)

好市多 (Costco)加入眾多控告川普 政府的企業行列，以期最高法院若推翻川普的全球關稅 政策後，企業有權要求政府退還關稅款項。

彭博通訊社報導，根據法庭紀錄顯示，10月下旬以來，數十間企業已向位於曼哈頓的美國國際貿易法院(Court of International Trade)提起訴訟，指川普援引1970年代的「國際緊急經濟權力法」(International Emergency Economic Powers Act，IEEPA)開徵關稅的作法不當。

最高法院於11月5日聽取關於川普關稅政策的辯論，大法官加快審理進度，但未說明何時做出裁決；與此同時，大黃蜂食品(Bumble Bee Foods)、雷朋(Ray-Ban)母公司依視路陸遜梯卡集團(EssilorLuxottica)、川崎重工摩托車(Kawasaki Motors)、露華濃(Revlon)，以及橫濱輪胎(Yokohama Tire)等企業紛紛提出告訴或類似的法律訴求，以保留退款權力。

路透報導，好市多11月28日興訟，指川普徵收全面關稅，導致企業無法追回原本不該支付的款項，且加劇不確定性；好市多目前採取多項措施應對關稅問題，包括減少供應商的數量，並擴大仰賴本地採購及其自有品牌Kirkland。不過訴訟並未明確指出，好市多迄今支付多少關稅。

全美最大型的倉儲式會員商店「好市多」成為這場由小企業和民主黨州官員推動的官司中，加入訴訟行列的最大型企業之一；好市多也是其中規模最大的零售商，其收入截至8月31日財政年度達2752億元。

好市多表示，聯邦海關與邊境保護局(CBP)拒絕該公司延長計算應繳關稅期限的請求，因此好市多需要立即尋求法院介入，否則可能影響好市多在最高法院做出對川普不利裁決時索求全額退款的權力。

白宮副發言人德賽(Kush Desai)發出聲明表示，「未能維護川普總統合法關稅的經濟影響顯著，這起訴訟凸顯了這點，白宮期待最高法院迅速且妥善地解決此事。」

在11月的最高法院辯論中，幾位關鍵大法官對於每月為美國帶來數百億元收益的川普關稅政策抱持懷疑態度；部分下級聯邦法院在少數案件中，曾做出對政府不利的裁決，但法官仍允許政府在最高法院做出裁決前繼續執行關稅政策。