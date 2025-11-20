我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

保險公司退市 這些民眾無紅藍卡優勢計畫可選

MTA加強取締逃避橋隧費 10月上千駕駛挨罰

川普關稅戰重塑全球格局 複雜制度衝擊供應鏈與企業成本

編譯周辰陽／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
川普總統16日在佛州棕櫚灘國際機場登上空軍一號飛往華府前接受訪問。(路透)
川普總統16日在佛州棕櫚灘國際機場登上空軍一號飛往華府前接受訪問。(路透)

川普總統過去一年大幅調整關稅法，將原本數十年來對多數國家進口商品採取一致稅率的制度，改為依進口來源國設置多條不同稅率的複雜架構。從華爾街到一般消費者與中小企業，都正努力因應這套錯綜難解的關稅安排，其衝擊也連動至全球供應鏈與金融市場。

根據Politico與此前報導，以某類工業產品為例，美國過去一律徵收5%關稅，如今若來自歐盟或日本，稅率可能提高至15%；若來自挪威及多數非洲國家則為20%；東南亞國家落在24%至25%之間；來自印度、巴西或中國的進口更可能超過50%。

川普政府此前曾辯稱，關稅是振興國內製造業的重要工具，並與減稅及放寬監管的經濟議程相互搭配。同時積極宣傳企業與其他國家為避免關稅、承諾在美擴大投資的案例，但也承認這些好處需要時間才能反映到工人與消費者身上。

財政部長貝森特日前接受福斯新聞訪問時說：「我當然希望這些投資能立即啟動，但這需要時間。我認為2026年將是爆發性的一年。」不過，一名不願具名的產業高層指出，對部分企業而言，川普的減稅與放鬆監管收益，已被遵循複雜關稅制度的成本大幅侵蝕。他直言：「這極其複雜，而且還在不斷變動。」

在川普多變的關稅政策下，全球製造業如同坐上雲霄飛車。不過，相較於上半年混亂的局面，一些反映實體經濟走勢的關鍵產業近來已逐步擺脫衝擊。儘管未來幾季仍存隱憂，產業主管指出，不確定性已減弱。伊利諾工具公司財務長拉森在財報會議上表示，無論從成本或需求角度來看，「關稅已不再是頭號大事。」

然而，川普取消低價商品豁免並調整關稅的做法，已徹底改變全球包裹貿易結構，並可能在明年持續影響行業前景。聯邦快遞（FedEx）執行長蘇布拉瑪尼亞20日表示，由科技與地緣政治風險牽動的全球貿易與供應鏈轉變，可能將延續更長時間；他並重申美中貨運量持續下滑，而更多貨物流向歐洲與其他亞洲地區。

蘇布拉瑪尼亞說：「在這種新的供應鏈模式下，正在形成一個新的平衡狀態，而這些模式更偏向區域化。產業經濟的調整會花更久一些時間，而一旦改變，就很難再回到過去。」

關稅 川普

上一則

民主黨議員籲軍情人員拒絕非法命令 川普批叛徒煽動可處死刑

下一則

跨黨派參議員提案「六項保證」入法 防美國背離對台承諾

延伸閱讀

民主黨議員籲軍情人員拒絕非法命令 川普批叛徒煽動可處死刑

民主黨議員籲軍情人員拒絕非法命令 川普批叛徒煽動可處死刑
咖啡、牛肉有望降價了 川普簽署行政命令擴大巴西食品關稅減免

咖啡、牛肉有望降價了 川普簽署行政命令擴大巴西食品關稅減免
法官裁定終止華盛頓國民兵部署 川普政府可提上訴

法官裁定終止華盛頓國民兵部署 川普政府可提上訴
前副總統錢尼葬禮川普未受邀…今日你應知道5件事

前副總統錢尼葬禮川普未受邀…今日你應知道5件事

熱門新聞

雖然政府已重啟，但有些糧食券新規於11月生效，使許多人失去福利。(美聯社)

糧食券將再發…但新規讓領取資格更嚴了 部分非公民喪失資格

2025-11-17 04:53
川普總統14日在空軍一號上接受記者採訪。(美聯社)

2000元關稅分紅何時入帳？川普親口說了

2025-11-16 15:52
農業部為杜絕糧食券詐欺，將要求所有領取者重新申請。圖為示威者在華府國會前舉牌稱，在美國有近4200萬人領取糧食券。(路透)

活不下去才能領 農業部：糧食券將全面重新申請

2025-11-15 05:28
國安部17日提案建議，給使用白卡或其他食品、住房等聯邦公共福利的合法移民，將嚴審申請核發永久居留權。圖為接受電子福利卡與糧食券等聯邦福利的超市。(路透)

USCIS提案 用白卡、糧食券者 將被拒發綠卡

2025-11-19 04:51
川普總統(中)今年3月到國會進行聯席演說時，眾議員格林(戴紅帽者)趨前歡迎他。(美聯社)

川普與MAGA盟友決裂 眾議員格林：殺雞儆猴

2025-11-15 11:01
美國總統川普13日在白宮東廳致詞。路透

對等關稅大倒退…川普簽行政命令 豁免百項食品

2025-11-14 18:46

超人氣

更多 >
吹葉機用途不只一項 還可讓這些工作變輕鬆

吹葉機用途不只一項 還可讓這些工作變輕鬆
CNN：沃爾瑪成了高物價危機底下的解答

CNN：沃爾瑪成了高物價危機底下的解答
旅行前一個小動作 若行李遺失可省下大麻煩

旅行前一個小動作 若行李遺失可省下大麻煩
前白宮幕僚長：川普在艾案與關稅皆轉彎 下個可能是健保

前白宮幕僚長：川普在艾案與關稅皆轉彎 下個可能是健保
2026開春4生肖事業運看漲 他貴人雲集「迎接升遷機會」

2026開春4生肖事業運看漲 他貴人雲集「迎接升遷機會」