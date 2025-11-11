我的頻道

美韓協議出現新癥結 韓官員認了卡1事 川普、李在明說法打架

編譯盧思綸／即時報導
美國總統川普（左）和南韓總統李在明（右）。（歐新社）
路透11日報導，美國總統川普南韓總統李在明10月底會晤宣布達成協議，結束數月來的貿易與安全議題談判，但川李會結束超過2周，雙方仍未簽定書面協議與3500億美元投資方案備忘錄。南韓官員透露，原因似乎與首爾尋求美方批准建造核動力潛艦有關。

川李會10月29日結束後，官員曾表示很快會公布說明安全議題協議內容的資料文件，包括潛艦建造，以及韓美7月談定的貿易與投資計畫。但是到現在仍未有相關消息。

對此南韓國防部長安圭伯9日接受KBS電視台採訪透露，「自從提出建造核動力潛艦以來，美方各部門似乎需要一些時間協調意見」。另一名南韓總統府高層官員7日指出，華府已批准首爾使用核燃料建造潛艦，但這份文件仍在敲定中，因為美方相關部門持續回饋意見，文字內容也還在調整。白宮則未立即回覆置評。

另一方面，路透指出，李在明主張潛艦應在南韓國內建造，但川普日前在社群發文卻稱「將在美國的造船廠建造」，兩人說法明顯有落差。

分析人士指出，這反映出美方對於是否願意向南韓轉移敏感核動力技術仍有疑慮。

美韓此前因3500億投資的具體方式喬不攏，導致貿易談判延宕數月。

南韓 李在明 川普

