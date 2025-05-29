我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南加華人租車歸還遭刁難 「1習慣」幫大忙

川普預算案藏「外資加稅條款」炸彈 華爾街憂這1事

川普關稅又見大逆轉 美上訴法院急剎車：爭議性關稅仍有效

編譯季晶晶／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
美國聯邦上訴法院29日裁決，暫時恢復川普的全面性關稅。(路透)
美國聯邦上訴法院29日裁決，暫時恢復川普的全面性關稅。(路透)

美國聯邦上訴法院29日暫時恢復川普的全面性關稅。此前一天，美國國際貿易法院裁定川普對幾乎所有國家課徵關稅超越行政權限，並以10天為期，下令川普政府撤銷這些措施。

華盛頓聯邦巡迴上訴法院表示，將暫停下級法院的裁決以審理政府上訴，同時要求案件原告6月5日前提交答辯，行政部門則須在6月9日前回應。

國際貿易法院28日的意外裁決，原本可能使川普的「解放日關稅」對多數來自美國貿易夥伴的進口商品加徵關稅的措施失效或至少延遲實施，其中包括對加拿大、墨西哥和中國大陸商品的額外關稅。

由三名法官組成的合議庭裁定，憲法賦予國會課稅和加徵關稅的權利，並不是總統，川普援引「國際緊急經濟權力法」已逾越權限。該法原本是為了在國家緊急狀態下應對威脅。

川普政府高階官員表示，不受裁決影響，預期將在上訴中勝訴或動用其他行政權力確保關稅生效。

川普29日晚間在社群媒體發文，抨擊司法部門「反美」，希望最高法院能推翻貿易法院這項「危害國家的荒謬裁決」。他強調，若需國會批准才能徵關稅，將「徹底摧毀總統權力」，並指新裁決「全球都叫好」

外國及市場的反應

主要貿易夥伴反應審慎。英國說這是美國內政，強調「僅是法律程序第一階段」；德國與歐盟執委會拒絕評論。加拿大總理卡尼表示，國際貿易法院的裁決符合加國長期立場，即川普關稅屬非法行為。

金融市場緊盯這場司法連續劇，美股29日漲幅受限，因為預期上訴程序可能很漫長。路透分析顯示，川普關稅已造成企業340多億美元的損失。須留意的是以國安理由實施的鋼鋁、汽車等特定關稅不受裁決影響。

提訟的自由司法中心表示，上訴法院暫緩執行屬程序步驟。該組織資深律師施瓦布強調，關稅對中小企業造成「關鍵供應商流失、供應鏈強制重組乃至生存威脅」等不可逆損害。

同日，另一起聯邦法院的裁決也認定，川普援引「國際緊急經濟權力法」對多數貿易夥伴課徵至少10%的關稅，以及對涉及芬太尼爭議的加墨中三國商品加徵25%關稅均屬越權。但該裁決範圍較窄，僅適用於提告的玩具公司。川普政府也已對此提出上訴。

不確定性持續籠罩

儘管川普在4月2日宣布關稅後暫緩90天實施，並稱將與貿易夥伴達成雙邊協議，但除本月與英國達成協議外，其餘談判仍無進展。分析師指出，法院裁決與上訴不確定性可能使日本等國暫緩簽署協議。

Forvis Mazars國際顧問公司首席經濟學家拉加里斯表示：「若上訴未果，主要影響是爭取準備時間，並暫時將關稅上限控制在15%。」

根據牛津經濟研究院的估算，貿易法院裁決本可使美國實際關稅率降至6%，但上訴法院暫緩令使其維持在15%的水準，與川普本月稍早達成暫緩對中國關稅至夏末的過渡協議一致。相較之下，川普就任前美國實際關稅率僅2%-3%。

關稅 川普 加拿大

上一則

送別？馬斯克閃辭政府職務 川普預告將攜手召開記者會

延伸閱讀

聯準會維持利率不變…川普白宮會晤鮑爾促降息 得到這回覆

聯準會維持利率不變…川普白宮會晤鮑爾促降息 得到這回覆
送別？馬斯克閃辭政府職務 川普預告將攜手召開記者會

送別？馬斯克閃辭政府職務 川普預告將攜手召開記者會
美中貿易談判「略顯停滯」 美財長：川普與習近平恐須親自出馬

美中貿易談判「略顯停滯」 美財長：川普與習近平恐須親自出馬
川普關稅政策 第二家聯邦法院裁定總統無單方面徵稅權

川普關稅政策 第二家聯邦法院裁定總統無單方面徵稅權

熱門新聞

川普總統主導的預算法案將影響民眾荷包。（歐新社）

川普減稅案10看點：普通家庭年省2900元 白卡開始付費…

2025-05-22 11:12
華裔移民卡蘿·馬尤嘉(圓圖)上月被通知到移民局，突然被ICE逮捕，面臨即將被驅逐出境的困境。(美聯社、取自馬尤嘉臉書)

港女來美20年面臨驅逐 所住小鎮95%挺川仍喊「讓她回家」

2025-05-26 22:20
美國國際貿易法院28日裁決川普對等關稅無效。(歐新社)

川普關稅遭法院駁回「總統無權」 中加墨等國關稅暫停徵收

2025-05-28 20:24
川普對馬斯克(左)曾經非常倚重，但一夕之間兩人關係生變。(路透)

與川普兄弟情變調關鍵 巴農爆料：馬斯克想碰這件事

2025-05-24 21:52
圖為紐約華人社區商店貼出的接受糧食券的告示。(記者鄭怡嫣／攝影)

糧食券白卡使用者、電動車主 成「大又美法案」最大輸家

2025-05-23 09:05
美國第一夫人梅蘭妮亞（右）與兒子拜倫，今年1月20日在華府的美國國會大廈圓形大廳，參加川普總統就職典禮，聆聽川普發表演說。(美聯社)

傳哈佛拒絕錄取拜倫惹怒川普 梅蘭妮亞辦公室回應

2025-05-27 21:42

超人氣

更多 >
綠茶替代咖啡連喝一個月 實測發現這些驚人變化

綠茶替代咖啡連喝一個月 實測發現這些驚人變化
兩類中國留學生簽證將撤銷 亞太裔小組批「仇外」

兩類中國留學生簽證將撤銷 亞太裔小組批「仇外」
馬斯克匆匆卸任沒知會川普？知情者曝2原因讓他「政治幻滅」

馬斯克匆匆卸任沒知會川普？知情者曝2原因讓他「政治幻滅」
洛縣遊民住上診所屋頂 醫生吶喊自己「住在地獄」

洛縣遊民住上診所屋頂 醫生吶喊自己「住在地獄」
法官：哈佛國際生簽證「維持現狀」 政府無限期不准變動

法官：哈佛國際生簽證「維持現狀」 政府無限期不准變動