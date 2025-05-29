川普關稅又見大逆轉 美上訴法院急剎車：爭議性關稅仍有效

美國聯邦上訴法院29日裁決，暫時恢復川普的全面性關稅。(路透)

美國聯邦上訴法院29日暫時恢復川普 的全面性關稅 。此前一天，美國國際貿易法院裁定川普對幾乎所有國家課徵關稅超越行政權限，並以10天為期，下令川普政府撤銷這些措施。

華盛頓聯邦巡迴上訴法院表示，將暫停下級法院的裁決以審理政府上訴，同時要求案件原告6月5日前提交答辯，行政部門則須在6月9日前回應。

國際貿易法院28日的意外裁決，原本可能使川普的「解放日關稅」對多數來自美國貿易夥伴的進口商品加徵關稅的措施失效或至少延遲實施，其中包括對加拿大 、墨西哥和中國大陸商品的額外關稅。

由三名法官組成的合議庭裁定，憲法賦予國會課稅和加徵關稅的權利，並不是總統，川普援引「國際緊急經濟權力法」已逾越權限。該法原本是為了在國家緊急狀態下應對威脅。

川普政府高階官員表示，不受裁決影響，預期將在上訴中勝訴或動用其他行政權力確保關稅生效。

川普29日晚間在社群媒體發文，抨擊司法部門「反美」，希望最高法院能推翻貿易法院這項「危害國家的荒謬裁決」。他強調，若需國會批准才能徵關稅，將「徹底摧毀總統權力」，並指新裁決「全球都叫好」

外國及市場的反應

主要貿易夥伴反應審慎。英國說這是美國內政，強調「僅是法律程序第一階段」；德國與歐盟執委會拒絕評論。加拿大總理卡尼表示，國際貿易法院的裁決符合加國長期立場，即川普關稅屬非法行為。

金融市場緊盯這場司法連續劇，美股29日漲幅受限，因為預期上訴程序可能很漫長。路透分析顯示，川普關稅已造成企業340多億美元的損失。須留意的是以國安理由實施的鋼鋁、汽車等特定關稅不受裁決影響。

提訟的自由司法中心表示，上訴法院暫緩執行屬程序步驟。該組織資深律師施瓦布強調，關稅對中小企業造成「關鍵供應商流失、供應鏈強制重組乃至生存威脅」等不可逆損害。

同日，另一起聯邦法院的裁決也認定，川普援引「國際緊急經濟權力法」對多數貿易夥伴課徵至少10%的關稅，以及對涉及芬太尼爭議的加墨中三國商品加徵25%關稅均屬越權。但該裁決範圍較窄，僅適用於提告的玩具公司。川普政府也已對此提出上訴。

不確定性持續籠罩

儘管川普在4月2日宣布關稅後暫緩90天實施，並稱將與貿易夥伴達成雙邊協議，但除本月與英國達成協議外，其餘談判仍無進展。分析師指出，法院裁決與上訴不確定性可能使日本等國暫緩簽署協議。

Forvis Mazars國際顧問公司首席經濟學家拉加里斯表示：「若上訴未果，主要影響是爭取準備時間，並暫時將關稅上限控制在15%。」

根據牛津經濟研究院的估算，貿易法院裁決本可使美國實際關稅率降至6%，但上訴法院暫緩令使其維持在15%的水準，與川普本月稍早達成暫緩對中國關稅至夏末的過渡協議一致。相較之下，川普就任前美國實際關稅率僅2%-3%。