我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美中貿易磋商...分析稱互探底線 短期難有實質協議

紐時：印度空襲逼近巴國核武庫 驚動美干預調停

憂關稅…美西港口1艘中國貨輪都沒有 疫情爆發來從未見

編譯林文彬／綜合報導
由於美國對從中國進口的大多數商品開徵高額關稅，中國開往美國港口的貨輪大幅減少，9日在美國西岸兩大港口來自中國的貨輪一艘都沒有。圖為一艘長榮貨輪在洛杉磯港卸貨。(路透)
由於美國對從中國進口的大多數商品開徵高額關稅，中國開往美國港口的貨輪大幅減少，9日在美國西岸兩大港口來自中國的貨輪一艘都沒有。圖為一艘長榮貨輪在洛杉磯港卸貨。(路透)

川普總統上月宣布對從中國進口的大多數商品開徵高額關稅後，開往美國港口的貨輪隨之減少。據有線電視新聞網(CNN)報導，從中國開往美國西岸兩大港口的貨輪，9日上午罕見地連一艘都沒有，是新冠疫情爆發以來從未見過的景象。

CNN引述官員說法報導，預定從中國開往聖佩德羅灣複合港口(San Pedro Bay Complex)的貨輪六天前還有41艘，但9日數量卻是零；聖佩德羅灣複合港口涵蓋洛杉磯港長堤港。

來自中國的貨輪減少速度之快，讓官員感到憂心。長堤港執行長柯戴洛(Mario Cordero)說：「情況已拉警報，目前貨輪取消和抵港貨輪減少的數量，已高於疫情肆虐時水準。」

美國過去十分繁忙的港口貨運量近來全面大減，長堤港貨運量從正常水準下滑35%至40%，洛杉磯港本周貨運量減少31%，紐約和新澤西港也表示將面臨吞吐量放緩的局面。西雅圖港7日上演完全沒有貨輪的景象，也是疫情爆發以來從未發生的反常現象。

目前中國銷往美國的商品大多面臨145%關稅，美國出口至中國的大多數商品關稅則是125%。川普總統9日暗示將調降中國關稅至80%，但最終條款將由美國財政部長貝森特(Scott Bessent)決定。

據CNN報導，美國與中國之間的貿易談判10日於瑞士日內瓦展開，為美中因課徵高額關稅而引發的貿易戰，帶來解凍的初步跡象。不過，報導指出，即使將目前的關稅稅率砍半，也無法顯著改變貿易水平。

報導引述經濟學家看法，認為50%的關稅是兩國恢復正常貿易往來的關鍵門檻。

報導指出，由於運抵美國的商品減少，加上進口成本增加，美國商品價格已開始上漲。高盛分析師表示，受到川普貿易戰影響，通膨指標到今年底恐翻倍達4%。

如今雖有裝載著145%關稅的貨物正要進港，但美中貿易協議仍無法讓物價立即下降。報導表示，美國人依賴各樣中國商品，也低估中國商品在美國日常的普及程度。

現在進口正衰減，美國全國零售聯盟預計2025年下半年美國進口量至少減少20%，中國的衰退會更明顯。投資銀行摩根大通估計，來自中國的進口量將下降75%至80%。

由於美國對從中國進口的大多數商品開徵高額關稅，中國開往美國港口的貨輪大幅減少，9...
由於美國對從中國進口的大多數商品開徵高額關稅，中國開往美國港口的貨輪大幅減少，9日在美國西岸兩大港口來自中國的貨輪一艘都沒有。圖為一艘貨輪在洛杉磯港卸貨。(路透)

關稅 洛杉磯港 長堤

上一則

分析：美中缺互信又都不願示弱 難談出具體結果

下一則

背後盤算？手中籌碼？看美中瑞士談判門道

延伸閱讀

川普：美中會談取得重大進展 友好全面重啟協商

川普：美中會談取得重大進展 友好全面重啟協商
美國開始調查商用飛機、引擎 可能為加徵關稅鋪路

美國開始調查商用飛機、引擎 可能為加徵關稅鋪路
美債殖利率連兩周收高 美銀策略師：宜持有短債、避長債

美債殖利率連兩周收高 美銀策略師：宜持有短債、避長債
川普中東行 海灣國家鉅額投資 盼緩和加薩惡劣局勢

川普中東行 海灣國家鉅額投資 盼緩和加薩惡劣局勢

熱門新聞

加拿大總理卡尼(左)6日在白宮與川普總統會面。(路透)

卡尼訪白宮 指加拿大是「非賣品」 川普回了3個字

2025-05-06 13:39
圖為哈德遜研究所中國中心主任余茂春。記者謝守真／攝影

川普2.0 余茂春：關稅戰 中國「贏不起來，只是嘴巴硬」

2025-05-05 11:34
中國在美國財政部長口中形同「禁運」之下能夠運作的空間不少，還可能藉著美國和全球其他國家的緊張關係從中得利。（路透）

為何中國不急跟美國啟動貿易談判？從貿易數字可見一斑

2025-05-07 10:34
美國總統川普。（美聯社）

紐約郵報：川普考慮最快下周大砍中國關稅 最低50%

2025-05-08 21:43
美國聯邦上訴法院5日駁回川普政府所提的上訴請求。當局請求法院允許撤銷40萬移民的臨時合法身分，其中包括來自古巴、海地、尼加拉瓜和委內瑞拉的移民。(路透)

川普政府擬撤銷40萬移民合法身分 聯邦上訴法院駁回

2025-05-06 14:03
美國財政部長貝森特10日搭車離開在瑞士日內瓦的美中貿易會談場地。（路透）

美中貿易談判暫時結束 明天繼續磋商

2025-05-10 16:20

超人氣

更多 >
人緣好不是沒道理…最受歡迎的7種MBTI×星座組合

人緣好不是沒道理…最受歡迎的7種MBTI×星座組合
跳水／全紅嬋要振作了？3度丟金後被發現「刪除大量抖音影片」

跳水／全紅嬋要振作了？3度丟金後被發現「刪除大量抖音影片」
微波整顆馬鈴薯 切記「一動作」以免發生爆炸

微波整顆馬鈴薯 切記「一動作」以免發生爆炸
美中貿易談判暫時結束 明天繼續磋商

美中貿易談判暫時結束 明天繼續磋商
美債創38年最慘崩跌 Fed官員揪出誰在搞鬼

美債創38年最慘崩跌 Fed官員揪出誰在搞鬼