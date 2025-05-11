憂關稅…美西港口1艘中國貨輪都沒有 疫情爆發來從未見

由於美國對從中國進口的大多數商品開徵高額關稅，中國開往美國港口的貨輪大幅減少，9日在美國西岸兩大港口來自中國的貨輪一艘都沒有。圖為一艘長榮貨輪在洛杉磯港卸貨。(路透)

川普總統上月宣布對從中國進口的大多數商品開徵高額關稅 後，開往美國港口的貨輪隨之減少。據有線電視新聞網(CNN)報導，從中國開往美國西岸兩大港口的貨輪，9日上午罕見地連一艘都沒有，是新冠疫情爆發以來從未見過的景象。

CNN引述官員說法報導，預定從中國開往聖佩德羅灣複合港口(San Pedro Bay Complex)的貨輪六天前還有41艘，但9日數量卻是零；聖佩德羅灣複合港口涵蓋洛杉磯港 和長堤 港。

來自中國的貨輪減少速度之快，讓官員感到憂心。長堤港執行長柯戴洛(Mario Cordero)說：「情況已拉警報，目前貨輪取消和抵港貨輪減少的數量，已高於疫情肆虐時水準。」

美國過去十分繁忙的港口貨運量近來全面大減，長堤港貨運量從正常水準下滑35%至40%，洛杉磯港本周貨運量減少31%，紐約和新澤西港也表示將面臨吞吐量放緩的局面。西雅圖港7日上演完全沒有貨輪的景象，也是疫情爆發以來從未發生的反常現象。

目前中國銷往美國的商品大多面臨145%關稅，美國出口至中國的大多數商品關稅則是125%。川普總統9日暗示將調降中國關稅至80%，但最終條款將由美國財政部長貝森特(Scott Bessent)決定。

據CNN報導，美國與中國之間的貿易談判10日於瑞士日內瓦展開，為美中因課徵高額關稅而引發的貿易戰，帶來解凍的初步跡象。不過，報導指出，即使將目前的關稅稅率砍半，也無法顯著改變貿易水平。

報導引述經濟學家看法，認為50%的關稅是兩國恢復正常貿易往來的關鍵門檻。

報導指出，由於運抵美國的商品減少，加上進口成本增加，美國商品價格已開始上漲。高盛分析師表示，受到川普貿易戰影響，通膨指標到今年底恐翻倍達4%。

如今雖有裝載著145%關稅的貨物正要進港，但美中貿易協議仍無法讓物價立即下降。報導表示，美國人依賴各樣中國商品，也低估中國商品在美國日常的普及程度。