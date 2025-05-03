避小額包裹關稅 Temu喊停中國直送 只賣美國發貨商品

美國自2日開始停止對中國800美元以下的小包裹給予免關稅優惠，中國電商大廠Temu證實，即時起停止在美國銷售自中國出貨的商品。（路透）

5月2日開始，來自中國的小額包裹不再享有免關稅 優惠，面臨高達145%的稅率，中國電商 巨頭拼多多的子公司Temu因應迎來商業模式的重大轉變，宣布停止從中國直接向美國消費者發貨，而是從美國庫存發貨。

華爾街日報報導，總部位於波士頓的Temu最初宣布將從4月底開始上調價格，每筆訂單開始列出每條進口費用，這些費用通常遠遠超過商品本身的價格。

最近幾天，Temu網站將所有商品標記為「本地」，意味著這些商品已經批量進口到美國並存放在美國倉庫中。這些商品通常比符合最低限度豁免規定(800元)、直接發送給消費者的產品更貴。到2日當天，Temu證實將不再從中國向美國消費者發貨，該公司發言人在一份聲明中表示：「此變化是Temu持續調整以提高服務水平的舉措之一。」

近年來，Temu及總部在新加坡的快時尚平台Shein的商品大量湧入，免關稅的小額包裹使用率大增，據美國海關與邊境保護局(CBP)，2024財政年度約有13億6000萬批貨物使用該條款進入美國，高於四年前的6億3700萬。

Temu一年前便開始招募那些自行從中國進口庫存的美國賣家，與亞馬遜 和沃爾瑪直接競爭。Temu代表告訴這些賣家，加入Temu所謂的「本地到本地」(local-to-local)計畫將使他們受益；據報現在Temu超過30%的銷售額來自美國賣家。

Temu的商品比亞馬遜等美國競爭對手便宜20%到30%，隨著全面轉向本地配送，價格優勢恐隨之消失，目前尚不清楚美國現有庫存還能維持多久。可買的商品也因此變少了，因大多數暢銷商品都來自中國。現在Temu上最暢銷的大多是大件家具和家用電器，取代了以往的髮夾、充電線等超低價小件商品。