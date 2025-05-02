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小額包裹今起收關稅 有商家難找美廠商替代、有人將受益

編譯廖振堯／綜合報導
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川普政府終止800元以下小額包裹豁免關稅的措施2日生效。圖為美國郵政總局芝加哥一個承運中心在處理包裹。(路透)
川普政府終止800元以下小額包裹豁免關稅的措施2日生效。圖為美國郵政總局芝加哥一個承運中心在處理包裹。(路透)

川普政府終止800元以下小額包裹豁免關稅的措施2日生效，消費者恐面臨漲價、配送延遲的雙重打擊；不過一些在美國生產產品的企業可能從中受益， 因為不再面臨那麼多中國廉價進口商品的競爭。

綜合媒體報導，美國先前的規定讓每天多達400萬件小額包裹免稅進入美國。據海關暨邊境保護局(CBP)，今年1月和2月進入美國的2億1600萬個包裹裡，超過七成來自中國。

小額包裹免稅使得Temu、Shein這種中國熱門電商能夠以低成本將包裹直接寄給美國客戶。不過現在，包裹進入美國將須經過更複雜的海關程序，包括申報和繳納關稅，預計全球眾多線上賣家將十分頭痛，尤其是依賴該管道的獨立電商。商家可以將關稅計入最終價格，也可以像銷售稅一樣單獨列出。如Temu列出「進口費」，據報已使許多商品價格翻番；總部位於新加坡的Shein則在結帳時註明「關稅已包含在您支付的價格中，無需在運送時支付額外費用」。

商業郵遞公司可對中國包裹徵收145%關稅。郵政總局(U.S. Postal Service)可以選擇對小額包裹徵收120%關稅，或每件收100元固定費用，6月1日起上調至200元。

在芝加哥地區經營工藝品店的凱莉．肯德爾(Kelly Kendall)約八成商品都直接從中國進口，大部分皆低於800元額度。她說除了中國幾乎沒有其他途徑可以購買材料，她從3月開始尋找美國廠商，但都被拒絕，因為她的訂單量太小。美國以外的企業也可能受影響，因為只要是原產於中國的小額包裹就會被收關稅，即使是間接運往美國，因此許多加拿大賣家也落入目標。

另一方面，旗幟製造商和自行車經銷商的貿易團體表示，預計能從終止小額包裹免稅中受益。美國旗幟製造商協會(Flag Manufacturers Association of America)稱，其成員受到大量在中國製造的進口美國國旗衝擊，指出去年美國製造國旗銷量下降了25%至35%。

▼收聽一洲焦點播客版(Podcast)：

關稅 電商 Shein

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