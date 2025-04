反映新關稅 亞馬遜近千項商品平均漲價30%

受到美中關稅戰影響,電商亞馬遜網站上的賣家4月初起,已調升近1000項產品的平均價格達到接近三成。(路透)

物價分析公司SmartScout指出,美國消費者已開始感受到川普 總統向中國進口商品施加關稅 的漲價影響,4月第二周起,電商亞馬遜 網站上的賣家已調升近1000項產品的平均價格達到接近三成。

哥倫比亞廣播公司新聞網(CBS News)報導,SmartScout的創辦人兼執行長尼丹(Scott Needham)指出,範圍很廣的商品,由手機充電器到女性服飾都漲價,例如亞馬遜上銷售手機充電裝置第一品牌Anker,就漲價約25%。

尼丹指出,第一波廠商漲價在同一時間,Anker產品也一樣,他認為這種現象除了關稅,不然無法解釋。

關稅是進口商給付的,一般會把很多乃至全部增加的成品都轉移給消費者。亞馬遜執行長賈西(Andrew Jassy)表示,自己認定川普關稅會助長很多消費商品的價格。

川普政府已對中國進口貨開徵多達145%的關稅,中國也對進口美國貨加徵125%關稅。川普長久以來譴責中國有諸多不公平貿易措施,另表示關稅可以重振美國國內製造業,刺激經濟成長。

亞馬遜表示,全站排名前10萬項產品裡,有900多項產品漲價約1%,另外,最尋常的漲價,金額只在6%;SmartScout公司說的平均漲價30%,是因為「相對少數商品漲價很厲害」所致。

其他主要電商平台的賣家、零售商也漲價,想抵消變高的進口成本,有時會在消費者帳單上標示「關稅額外費用」。因為美國堵住總價不到800元的商品免課關稅的漏洞,中國電商網站Shein、Temu上周均宣布要漲價。兩網站的漲價即日起生效;在Temu網站上,一雙跑鞋上周價值14元,現在要賣到約27元。

漲這麼多,顯示零售商要想避開川普的關稅施政十分吃力。關稅飆上天,讓中國等國生產的商品賣不動。

專家表示,想重整供應鏈,或者把生產製造業搬到另個國家,可能耗時數年,成本好幾億甚至幾十億。