反映新關稅 亞馬遜近千項商品平均漲價30%

受到美中關稅戰影響，電商亞馬遜網站上的賣家4月初起，已調升近1000項產品的平均價格達到接近三成。(路透)

物價分析公司SmartScout指出，美國消費者已開始感受到川普 總統向中國進口商品施加關稅 的漲價影響，4月第二周起，電商亞馬遜 網站上的賣家已調升近1000項產品的平均價格達到接近三成。

哥倫比亞廣播公司新聞網(CBS News)報導，SmartScout的創辦人兼執行長尼丹(Scott Needham)指出，範圍很廣的商品，由手機充電器到女性服飾都漲價，例如亞馬遜上銷售手機充電裝置第一品牌Anker，就漲價約25%。

尼丹指出，第一波廠商漲價在同一時間，Anker產品也一樣，他認為這種現象除了關稅，不然無法解釋。

關稅是進口商給付的，一般會把很多乃至全部增加的成品都轉移給消費者。亞馬遜執行長賈西(Andrew Jassy)表示，自己認定川普關稅會助長很多消費商品的價格。

川普政府已對中國進口貨開徵多達145%的關稅，中國也對進口美國貨加徵125%關稅。川普長久以來譴責中國有諸多不公平貿易措施，另表示關稅可以重振美國國內製造業，刺激經濟成長。

亞馬遜表示，全站排名前10萬項產品裡，有900多項產品漲價約1%，另外，最尋常的漲價，金額只在6%；SmartScout公司說的平均漲價30%，是因為「相對少數商品漲價很厲害」所致。

其他主要電商平台的賣家、零售商也漲價，想抵消變高的進口成本，有時會在消費者帳單上標示「關稅額外費用」。因為美國堵住總價不到800元的商品免課關稅的漏洞，中國電商網站Shein、Temu上周均宣布要漲價。兩網站的漲價即日起生效；在Temu網站上，一雙跑鞋上周價值14元，現在要賣到約27元。

漲這麼多，顯示零售商要想避開川普的關稅施政十分吃力。關稅飆上天，讓中國等國生產的商品賣不動。

專家表示，想重整供應鏈，或者把生產製造業搬到另個國家，可能耗時數年，成本好幾億甚至幾十億。