反映新關稅 亞馬遜近千項商品平均漲價30%
物價分析公司SmartScout指出，美國消費者已開始感受到川普總統向中國進口商品施加關稅的漲價影響，4月第二周起，電商亞馬遜網站上的賣家已調升近1000項產品的平均價格達到接近三成。
哥倫比亞廣播公司新聞網(CBS News)報導，SmartScout的創辦人兼執行長尼丹(Scott Needham)指出，範圍很廣的商品，由手機充電器到女性服飾都漲價，例如亞馬遜上銷售手機充電裝置第一品牌Anker，就漲價約25%。
尼丹指出，第一波廠商漲價在同一時間，Anker產品也一樣，他認為這種現象除了關稅，不然無法解釋。
關稅是進口商給付的，一般會把很多乃至全部增加的成品都轉移給消費者。亞馬遜執行長賈西(Andrew Jassy)表示，自己認定川普關稅會助長很多消費商品的價格。
川普政府已對中國進口貨開徵多達145%的關稅，中國也對進口美國貨加徵125%關稅。川普長久以來譴責中國有諸多不公平貿易措施，另表示關稅可以重振美國國內製造業，刺激經濟成長。
亞馬遜表示，全站排名前10萬項產品裡，有900多項產品漲價約1%，另外，最尋常的漲價，金額只在6%；SmartScout公司說的平均漲價30%，是因為「相對少數商品漲價很厲害」所致。
其他主要電商平台的賣家、零售商也漲價，想抵消變高的進口成本，有時會在消費者帳單上標示「關稅額外費用」。因為美國堵住總價不到800元的商品免課關稅的漏洞，中國電商網站Shein、Temu上周均宣布要漲價。兩網站的漲價即日起生效；在Temu網站上，一雙跑鞋上周價值14元，現在要賣到約27元。
漲這麼多，顯示零售商要想避開川普的關稅施政十分吃力。關稅飆上天，讓中國等國生產的商品賣不動。
專家表示，想重整供應鏈，或者把生產製造業搬到另個國家，可能耗時數年，成本好幾億甚至幾十億。
因關稅而孳生的不確定感，還有關稅要實施多久，也讓許多公司難以做好計畫。
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