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橋水創辦人：川普關稅可能使美面臨「比衰退更糟的事」

編譯季晶晶／綜合報導
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億萬富豪投資人、全球最大避險基金橋水創辦人達里歐。（美聯社）
億萬富豪投資人、全球最大避險基金橋水創辦人達里歐。（美聯社）

億萬富豪投資人、全球最大避險基金橋水（Bridgewater）創辦人達里歐（Ray Dalio）表示，他擔心川普總統的貿易政策，將使美國經歷「比經濟衰退更糟的事」。

達里歐13日上NBC的會見新聞界（Meet the Press）節目時說：「我們正處於決策的關鍵時點，非常接近經濟衰退。我擔心如果處理不好，結果會比衰退更糟。」

在川普宣布關稅政策（包括對中國課145%關稅），造成全球股市經歷跌宕起伏的一周後，達里歐發表上述評論，表示他更擔心貿易中斷、不斷增加的美國債務，以及新興世界大國破壞二次世界大戰結束以來一直存在的國際經濟和地緣政治結構。

正確預測2008年經濟衰退的達里歐說：「經濟衰退是GDP連兩季負成長，再觀察是否進一步下滑。這種情況一直都有。現在的問題其實更深層：我們的貨幣秩序正在瓦解，我們終將不得不改變，因為我們已經無法再像以前一樣花那麼多的錢了。」

他說，美國目前的經濟狀況「處於重要關頭」。他疾呼將聯邦赤字降到GDP的3%以內，如果不這樣做，美國將面臨債務供需問題，「比正常的衰退更糟糕」。

對於川普關稅是否加劇世界面臨「複雜挑戰」的問題，達里歐表示，川普的關稅目標可以理解，推動製造業回流與增加就業，的確是一個「現實考量」，但強調關鍵在於如何實施，川普的方式「非常具有破壞性」，造成了全球衝突。

達里歐日曾在X發文呼籲，美中談判達成「雙贏」貿易協定，這將使人民幣兌美元升值。他還呼籲雙方解決不斷增長的債務問題。

川普 關稅 國債

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