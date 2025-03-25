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到底誰豁免？川普對4月2日關稅最新表態：不會有太多例外

編譯葉亭均／綜合外電
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總統川普表示，他不希望4月2日的關稅措施有太多例外。(路透)
總統川普表示，他不希望4月2日的關稅措施有太多例外。(路透)

總統川普周二(25日)在接受美國新聞台Newsmax訪談時表示，預定4月2日公布的關稅措施「不會有太多」例外。

美國的貿易夥伴國一直競相爭取能從川普的關稅措施中獲得豁免，但川普暗示，這些豁免將難以獲得。

川普在受訪談到預定4月2日生效的「對等關稅」時，表示「我知道有一些例外情況，目前仍在討論中，但不會太多，不會有太多例外」「不，我不希望有太多例外。」

然而，川普的關稅相關發言持續令外界感到困惑，因為僅僅在前一天，川普在白宮談話時兩度暗示，部分貿易夥伴可能獲得豁免或減免，表示「我或許會給許多國家減免」。

有關豁免的可能性，已促使各國爭相向美國提供讓步，並強調與美國的貿易關係。

川普25日表示：「我或許會比對等更為寬容，因為如果我真的採取對等，那麼對人們來講會是非常艱困的。」

另一方面，川普周二接受Newsmax訪談時表示，俄羅斯總統普亭可能在避免敲定停火協議，但川普仍然相信普亭有意願達成協議。

川普說：「我認為俄羅斯希望看到這場衝突結束，但也可能是他們在拖延時間」，「我這幾年也這麼做過。你知道，我不想簽合約，我想繼續留在局內，但也許我還不確定要不要這麼做。」

稍早，白宮表示烏克蘭和俄羅斯已同意在黑海停火，並商討先前達成的停火協議中關於能源基礎設施的細節。然而，該地區的領袖們警告說，仍有許多細節留待敲定，而俄羅斯則表示，只有在制裁措施被解除的情況下，俄國才會履行部分協議。

儘管如此，川普表示，他個人相信普亭和烏克蘭總統澤倫斯基都希望結束戰爭，而他個人也希望戰爭能夠結束，同時讓美國停止出錢協助烏克蘭。

川普說：「我只是希望它（戰爭）停止。我也不想再出錢。」

川普 俄羅斯 關稅

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