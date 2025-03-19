白宮：川普20日將簽署行政命令關閉教育部

川普總統20日將簽署行政命令關閉教育部。(歐新社)

白宮今天表示，川普 總統明天將簽署一項期待已久的行政命令，目的在關閉教育部 ，兌現一大競選承諾。

路透社報導，此舉已受到一群民主黨州檢察長的挑戰，他們上週提出訴訟，尋求阻止川普政府解散教育部並停止解僱近一半的職員。

這項命令指示教育部長麥馬洪（Linda McMahon）「採取一切必要措施以利關閉教育部，並把教育權歸還各州，同時持續確保有效且不間斷地提供美國民眾仰賴的服務、計畫與福利」。

根據白宮的資料，這項命令也規定，任何接受教育部剩餘資金的計畫或活動，都不應「推動多元、公平及包容（DEI）或性別意識形態」。

美國媒體本月初就有關於這項命令的報導。

川普一再要求廢除教育部，稱這是「一個大騙局」。他在第一個總統任期內曾提議關閉教育部，但國會沒有採取行動。

他的共和黨同志長期以來尋求逐步削減教育部的資金與影響力。

麥馬洪是世界摔角娛樂公司（WWE）共同創辦人兼前執行長，本月3日獲聯邦參議院批准出任教育部長。她曾為川普廢除教育部的計畫辯護，但承諾將持續提供國會撥出的聯邦學校經費以協助低收入學區與學生。

一名知悉命令內容的消息人士說，學生貸款與為身障學生提供的服務已有相關法規，將繼續提供。

川普上月表示，他希望教育部立即關閉，但承認需要國會與教師工會的支持。教育部預算是由國會決定。

捍衛教育部的人士表示，維持高標準的公共教育至關重要，並指控共和黨人試圖推動營利性教育。立即關閉教育部可能中斷為K-12（指幼稚園至12年級）學校提供的數以百億計美元援助以及為大學生提供的學費補助。

川普與身價億萬的顧問馬斯克（Elon Musk）試圖在未經國會批准下解散美國國際開發總署（USAID）等政府計畫與機構，但廢除教育部將是川普首度關閉內閣級機構。

教育部監管美國約10萬所公立學校與3萬4000所私立學校，不過超過85%的公立學校資金是來自州與地方政府。

教育部為有需要的學校與計畫提供聯邦補助，包括提供經費支付特殊需求兒童教師的薪水、資助藝術計畫以及汰換過時的基礎設施。

教育部也負責監管1.6兆美元的學生貸款。美國有數千萬人背負學貸，他們大多無法全額負擔大學學費。