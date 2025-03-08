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小企業管理局將關5庇護城辦公室 新規申請貸款要查驗身分

特派員黃惠玲／芝加哥報導
SBA宣布，關閉包括芝加哥等庇護城的小企業管理局辦公室。(845 design group官網)　
SBA宣布，關閉包括芝加哥等庇護城的小企業管理局辦公室。(845 design group官網)　

美國小企業管理局(SBA)6日宣布，將關閉並遷移其在芝加哥市區以及全國其他五個庇護城市的辦公室。該機構表示，未來幾個月內，位於芝加哥、亞特蘭大、波士頓、丹佛、紐約市和西雅圖的SBA區域辦公室，將搬到「成本更低、更便利」的地點，以便為遵守聯邦移民法的小型企業社區提供更好服務。

不過，位於伊州首府春田市的SBA辦公室未列入這波搬遷名單。SBA的一位發言人表示，芝加哥辦公室的搬遷不會影響其服務。

此舉被視為對不配合美國移民及海關執法局(ICE)拘留移民行動城市的懲罰。該決定宣布的前一天，芝加哥、紐約、波士頓和丹佛的市長，才共同在眾議院監督問責委員會(Oversight and Accountability Committee)舉行的聽證會，為其庇護城政策作證。

SBA還將實施一項新政策，要求SBA貸款申請人驗證其美國公民身分。

SBA局長洛夫勒(Kelly Loeffler)在一份新聞稿中表示，在川普總統的領導下，SBA致力再次將美國公民放在首位，確保納稅人的錢不會用於資助非法移民。她還表示，SBA「將切斷非法移民獲得貸款的渠道，並將我們的區域辦公室從庇護城市遷出，因為這些城市獎勵犯罪行為。」

SBA並不直接向小型企業提供資金，民眾通常通過參與的銀行和貸款機構申請SBA擔保的貸款。然而，商業倡導者表示，關閉位於南密西根大道332號的SBA芝加哥辦公室，將對需要支持的小型企業帶來損害。

芝加哥小型企業倡導委員會主席李查森(Elliot Richardson)表示，芝加哥辦公室搬離將影響依賴其服務的企業，小型企業不應因無法控制的爭端而受到傷害。她說，政策制定者應在不傷害推動經濟、創造就業和支持當地社區的小型企業的情況下解決分歧。

小型企業多數派(Small Business Majority)伊州主任布朗(Tasha Brown)表示，芝加哥擁有超過10萬家有經營執照的企業，是小型企業的中心，一旦關閉SBA芝加哥辦公室可能會使該市創業社區更難獲得寶貴資源。她敦促SBA重新考慮這項關閉計畫。

曾獲SBA貸款，在芝城有七家分店的甜品店Kilwins老闆傑克森(Jacqueline "Jackie" Jackson)說，SBA不僅是她企業的生命線，也是應對創業挑戰的值得信賴的合作夥伴。SBA芝加哥辦公室一旦關閉，對無數小企業來說是重大打擊。

芝加哥 非法移民 貸款

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