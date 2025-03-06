聽證會激辯 4市長：庇護政策是降低犯罪關鍵

(由左至右)紐約市長亞當斯、丹佛市長麥克‧強森、芝加哥市長布蘭登‧強森、波士頓市長吳弭四位市長，5日到眾院出席聽證，為各自城市移民政策辯護，指聯邦全面驅逐非法移民並不會使城市更安全。（路透）

紐約、芝加哥、丹佛、波士頓四位市長，5日出席國會眾院庇護 政策聽證會，眾院監督問責委員會(Oversight and Accountability Committee)主席柯默(James Comer)及多位共和黨籍議員於會中反覆質問四位市長為何不遵照聯邦法律，將無證罪犯交給海關及移民 執法局(ICE)，甚至揚言要把他們以刑事罪移送司法部；市長們則稱，限制與聯邦移民當局合作的政策是降低犯罪率的關鍵。

共和黨籍議員揚言以刑事罪送辦

波士頓市長吳弭5日在國會作證時，分別用中文和西語說「波士頓是你們的家」。3月5日是聖灰日，吳弭在額上塗上十字。（路透）

四位被視為庇護城市的紐約市市長亞當斯(Eric Adams)、芝加哥市市長布蘭登‧強森(Brandon Johnson)、波士頓市市長吳弭 (Michelle Wu)以及丹佛市長麥克‧強森(Mike Johnson)均出席了聽證會。

由共和黨領導的眾院監督問責委員會指稱，這四個城市的庇護政策，阻礙了與川普總統驅逐無證移民出境承諾的合作。聽證會前，議員們發布了一部災難片風格的預告片，將這些城市描繪成被犯罪移民淹沒的地區。

佛羅里達州共和黨籍眾議員安娜·保麗娜·盧娜(Anna Paulina Luna)表示，她將以刑事罪名把他們移送司法部(DOJ)偵辦，她說：「我覺得你們的政策正在傷害美國人民。」盧娜說，四位市長的做法，違反了美國法典第八章第1324條，屬於聯邦罪行，該聯邦法禁止帶入或藏匿無合法身分的居民。

亞當斯發言時，首先回憶起他當交通警察時的一次經歷，當時一名搶劫受害者因為是移民而不願報案。他說，「庇護城市並不意味著我們的城市將成為暴力罪犯的避風港，」他說，「也不意味著紐約市有權違反聯邦移民法。相反，紐約始終遵守城市、州和聯邦法律，就像現在一樣」。

川普政府擬撤銷對亞當斯的賄賂起訴，紐約市的一些領導人擔憂川普可能迫使市長軟化該市的庇護政策。幾位國會議員5日也詢問了他與川普政府的關係。亞當斯表示：「沒有交換條件，沒有協議。我沒有做錯任何事。」

丹佛市長麥克‧強森說，他的城市在18個月內接待了約4萬2000個移民，這是美國人均移民流入量最大的城市，該市幫助他們安頓下來，現在已沒有移民營地或庇護所開放，他補充說，丹佛犯罪率一直在下降，他表示，「當那些巴士不斷到來時，丹佛做出了選擇，不是互相仇恨，而是互相幫助」。

布蘭登‧強森說，該市的「歡迎城市條例」讓芝城變得更安全，該條例確保警察專注於執法優先事項，而不是移民法，「簡單來說，任何加劇驅逐恐懼的行為都會使芝加哥更加危險。」

吳弭表示，波士頓警察在有刑事逮捕令時會與州和聯邦執法機構合作，但州法限制執法機構僅因涉嫌民事違規而拘留移民。「這種與州和聯邦執法機構的持續合作，是波士頓成為全國最安全大城的關鍵，」她說。

吳弭：一個害怕的城市不是安全的城市

她表示，她聽到選民擔心川普政府的打擊行動使移民不敢與警察交談，「一個害怕的城市不是一個安全的城市。一個被恐懼統治的土地不是自由的土地」。