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川普簽行政命令 明定「英語」為官方語言

記者胡玉立／綜合報導
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美國人口普查局數據顯示，逾四分之三國人在家中只說英語。（路透）
美國人口普查局數據顯示，逾四分之三國人在家中只說英語。（路透）

川普總統28日簽署行政命令，指定英語為美國官方語言；這也是美國歷來首次擁有官方語言。根據最新行政命令說明書，該命令將允許接受聯邦資助的政府機構和組織，自行決定是否繼續提供非英語的語言文件和服務。

川普的這項行政命令同時取消了前總統柯林頓下達的一項命令，該命令要求政府機構和接受聯邦資助的組織，向非英語人士提供語言協助。

白宮表示，將英語指定為官方語言，可「促進團結，提高政府運作效率，為公民參與鋪路」。

提倡將英語定為美國官方語言的組織「美國英語」 (U.S. English) 表示，全國迄今已有30多州通過法律，將英語指定為官方語言。該組織認為，擁有官方語言可以提供共同交流方式，鼓勵移民學習英語以便使用政府服務，也才得以「制定出迫切需要的常識性語言政策」。

國會議員過去幾十年來持續提出法案，要求將英語指定為美國官方語言，但一直沒有成功。

川普總統28日簽署行政命令指定英語為美國官方語言，是否提供其他語言或文字的服務，...
川普總統28日簽署行政命令指定英語為美國官方語言，是否提供其他語言或文字的服務，則由各機構決定。（本報資料照片）

川普今年1月就職總統幾小時後，新政府就關閉了白宮官網的西班牙語版本。西班牙裔倡議團體和其他人士對此變化表示困惑和沮喪；白宮當時曾表示，將致力恢復白宮官網西班牙語版本。但它迄今並未恢復。

川普首次總統任期也關閉了白宮官網西班牙語版本。拜登總統就職後，恢復了該版本。

活動人士和倡議團體對川普這項最新命令感到震驚，認為這將對非英語人士處理移民問題或投票等事宜產生潛在影響。還有部分人士認為，這是川普煽動分裂和恐懼的另一種方式。

根據美國公民及移民服務局（USCIS）規定，通過入籍程序成為美國公民者，須參加英語測試，測試內容是要「證明自己理解英語，包括讀寫和說基本英語的能力」。

美國人口普查局數據顯示，美國居民使用逾350種語言進行溝通，英語是使用最廣泛的語言，逾四分之三國人在家中只說英語。其他在美國使用最廣泛的語言是：西班牙語、中文、他加祿語（Tagalog）、越南語和阿拉伯語。

川普去年競選總統期間，曾嚴厲批評不會說英語的無證移民，並對那些「流入我們國家的語言」提出警告。副總統范斯(JD Vance)上屆國會擔任參議員時，也曾推動將英語定為美國官方語言。

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