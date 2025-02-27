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富人擔心納稅增加 不一定埋單川普的500萬金卡

編譯中心／綜合報導
川普總統25日宣布，預計在兩周後推出500萬元的投資移民「金卡」簽證，取代現行已實行35年的投資移民「升級版綠卡」EB-5簽證。圖為在波士頓舉行的移民入籍儀式。(美聯社)
川普總統25日宣布，預計在兩周後推出500萬元的投資移民「金卡」簽證，取代現行已實行35年的投資移民「升級版綠卡」EB-5簽證。圖為在波士頓舉行的移民入籍儀式。(美聯社)

路透報導，移民和財富顧問表示，川普總統的500萬美元「金卡」投資移民簽證，不太可能引發全球富裕投資人大量流入尋求美國公民身分，因為他們擔心稅負增加。

英國籍富豪海德說，他不認為川普的提議會有很大影響，因只要符合一定條件，在美國獲得綠卡並不困難，「為了一個黃金簽證支付500萬美元，然後在全球收入都要納稅，這有違初衷」。

川普推出這項計畫之際，歐盟正向會員國施壓，要求撤銷或收緊類似的投資居留計畫，因為這種作法可能會助長房價泡沫，對經濟幫助不大，而且會增加逃稅與貪腐風險。

2021年對歐盟黃金簽證計畫進行的研究發現，這些計畫賺取的資金占外國投資比率微不足道，對經濟影響微乎其微。

香港移民顧問胡康邦說，過去投資簽證申請者，主要是在美經商或希望子女在美讀書的香港和中國居民，投資門檻提高到500萬美元，申請人數會大幅下降。

南韓首爾一名移民公司總裁表示，考慮到投資額，他不認為來自南韓的投資移民會大幅增加。

新加坡輝立私募基金公司首席執行官鄧慧婷表示，美國的全球稅收規則可能會讓人卻步，但許多亞洲潛在移民仍有「美國夢」，一些熟悉投資移民計畫的中國人很可能會申請金卡。

投資 移民 簽證

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