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投資移民大漲價 川普將推500萬「金卡」簽證

記者陳熙文／華盛頓報導
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川普總統25日宣布，將推出金卡讓想要投資移民的外國人購買，但價格大漲到500萬元，還要資格審查，並取代現行的EB-5。（美聯社）
川普總統25日宣布，將推出金卡讓想要投資移民的外國人購買，但價格大漲到500萬元，還要資格審查，並取代現行的EB-5。（美聯社）

川普總統川普25日宣布，預計在2周之後推出新的「金卡」（Gold Card）簽證項目，每張至少投資500萬元，給想要申請來美國的投資移民，並廢除現有的投資移民EB-5簽證，稱之為「升級版綠卡」。

升級版綠卡 2周後推出 EB-5將取消

美國目前採EB-5投資移民項目，凡移民投資金額在80萬美元至105萬美元，並要創造10個就業機會，即可有機會獲得美國「綠卡」（Green Card），不過川普認為，這樣的投資金額太低。

川普25日表示，他計畫取消EB-5，轉而推動投資移民金卡，要求投資移民至少投資500萬美元；川普說，有錢人將購買金卡，以取得在美國的永久居留權，但也形同投資移民管道將要大漲價。

EB-5是華人常用的投資移民管道，但也曾發生過一些詐騙弊端。至於川普提出的新政，未來的實施程序及確切日程，目前還不清楚。

川普說，金卡與綠卡雷同，但又更為複雜；川普指出，這是讓富人或有才能的人取得美國公民的途徑之一。

川普並指出，企業也能為員工付款，讓他們在美國長期居留；川普說明，金卡並不代表成為美國公民，但會是成為公民的一個管道。

金卡不代表公民 川普稱無須國會同意

川普說，正因為金卡不代表美國公民，他無須取得國會的同意來推動金卡。

估可賣百萬張「金卡」稱將小心審查

川普說，目前預計可以賣出100萬張金卡，有錢人將來到美國，會投資很多錢，這些投資移民將帶來大量的稅金，也為美國創造工作機會，計畫將取得巨大成功。

川普說，只要賣出100萬張金卡，美國就能賺得5兆美元、賣1000萬張金卡就有50兆美元。

商務部長盧特尼克(Howard Lutnick)表示，金卡的收入將用來償還美國的債務。盧特尼克表示，「當然，他們必須經過審查，以確保他們是優秀的世界級全球公民，然後才能來到美國。總統可以給他們綠卡，他們可以在美國投資，我們可以用這筆錢來減少赤字。」

川普認為，美國不該送出公民資格，並指出，賣出金卡所換得的金錢，將用來填補美國35兆美元的債務缺口；川普說，國家賺得的金額可能還會超出35兆美元。

至於是不是所有外國移民都能申請金卡？川普說，視情況而定，未來將會小心審查申請金卡的人選。

雖然川普說新政不必經過國會，但新聞周刊（Newsweek）報導，變更簽證需要經過國會的同意，再送給總統簽字，未來如何實施，尚難確定。

川普 投資 移民

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