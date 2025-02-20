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川普自稱「國王」 霍楚嗆：美是法治國家 不是國王統治

記者顏伶如／綜合報導
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民主黨籍紐約州州長霍楚(中)19日舉著白宮發布的川普「國王萬歲」貼文的圖片，抨擊說「我們是法治國家，不是國王統治」。(美聯社)
民主黨籍紐約州州長霍楚(中)19日舉著白宮發布的川普「國王萬歲」貼文的圖片，抨擊說「我們是法治國家，不是國王統治」。(美聯社)

紐約市堵車費」計畫被聯邦政府封殺，川普總統19日在社群媒體「真實社群」(Truth Social)發文自稱「國王」引發爭議，民主黨籍紐約州州長霍楚(Kathy Hochul)回批：「我們是法治國家，不是國王統治。」

紐約時報報導，川普向來喜歡金碧輝煌及展現皇家尊榮的風格，包括場面盛大的閱兵典禮、富麗堂皇的就職晚會，但川普19日發文提到推翻紐約市堵車費計畫時則自喻國王。

川普發文寫道：「賭車費被封殺了。曼哈頓以及整個紐約市都獲救。」川普接著寫道：「國王萬歲(LONG LIVE THE KING)。」

白宮則透過X平台官方帳號分享川普貼文，配上一張川普戴著王冠肖像的雜誌封面圖，圖片左下角加註「國王萬歲」。有著紅框的雜誌封面設計類似時代雜誌(Time)，但圖片裡則改為「川普」字樣。

紐約時報分析，川普言行經常透露主張擴大總統權力的觀點。川普大量發布行政命令，已經超過傳統慣例的總統權限。川普開除政府官員，以超出總統權限的手段粗暴對待聯邦政府機關，國會通過並以撥款的經費則被川普凍結。

川普上周表示，擁有龐大權力可以依照個人喜好改造政府。川普在社群網站引述拿破崙(Napoleon Bonaparte)名言「救國者不違反任何法律」(He who saves his Country does not violate any Law)。

川普重返白宮屆滿一個月，經常做出接近君主政體的權力展現。川普在就職演說中表示，競選期間遭遇暗殺，但被上帝救了一命，以便可以「讓美國再次偉大」。

許多川普政策以「單一行政權理論」(unitary executive theory)為基礎，認為總統權力能夠凌駕一切之上。川普行政命令已遭到大量訴訟，某些命令已被法院擋下。

白宮則透過社媒平台官方帳號分享川普叫停紐約市堵車費的貼文，配上一張川普戴著王冠肖...
白宮則透過社媒平台官方帳號分享川普叫停紐約市堵車費的貼文，配上一張川普戴著王冠肖像的雜誌封面圖，圖片左下角加註「國王萬歲」。(取自白宮Instagram帳號)

川普 紐約市 堵車費

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