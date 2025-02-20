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川普承認通膨回來了「但與我無關」歸咎拜登政府失控支出

編譯徐薏茹／綜合報導
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川普在18日播出的福斯新聞(Fox News)訪問中承認，通膨再度上升，但歸咎於拜登政府失控的支出。

川普說：「通膨回來了。我與此無關。這些人一直掌管國家，他們花錢的方式前所未見。」

勞工統計局(Bureau of Labor Statistics)上周報告，上個月消費者物價上漲的幅度遠超出預期，尤其是燃料和雞蛋價格。1月的單月增幅是自2023年8月以來最大，物價比去年同期增加3%，是自2024年6月首次衝上3%。

川普確實沒必要承擔大部分責任，在報告的31日範圍內，前總統拜登有19天半在職。 

但川普將通膨歸咎於拜登的說法仍有爭議，經濟學者對於拜登上任後通膨飆漲的確切原因意見分歧。

川普在福斯新聞的採訪中似乎將通膨歸咎於拜登政府推動的「綠色新騙局」，但他提到的內容並不明確，「他們獲得9兆元隨意花費，他們將9兆花在綠色新騙局，我是這麼稱呼的。這是國家史上最大的騙局。」。

包括聯準會前主席柏南基(Ben Bernanke)等經濟學者，將經濟增長過熱的原因部分歸咎於大規模的支出。

全國經濟研究所(National Bureau of Economic Research) 2023年9月的報告指出：「美國對新冠疫情的回應包括一系列的聯邦舉措，值得注意的是新冠紓困案(CARES Act)、美國救援法案( American Rescue Plan)，共造成約5兆元的政府支出。這些計畫促成強勁的消費者和商業需求，使勞動市場緊縮，推高薪資和物價的壓力。」不過該報告還將物價上漲歸因於其他因素，包括生產成本增加、俄烏戰爭以及新冠疫情時代導致的供應鏈問題。

勞工統計局2023年1月的報告將通膨歸因於能源價格波動、因新冠疫情期間供應鏈危機而積累的商品和服務訂單，以及汽車相關產業的價格變化。

國際貨幣基金組織(IMF) 2024年9月的一份報告指出，聯邦支出等宏觀經濟效應不是通膨的原因，只是傳統的供需問題。

川普或許沒說錯，拜登政府在錯誤的時間花費太多錢，但經濟學者同意單憑這一點並不會造成通膨飆升。

而這確實也不是導致現在價格上漲的主因，由於禽流感推高蛋價，物價一直居高不下，加上需求下降以及對俄羅斯和伊朗的制裁，持續推高燃料價格。

川普的關稅政策也無助於物價下降，經濟學者大多認為，徵收關稅最終將讓美國消費者承擔成本。

川普 拜登 疫情

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