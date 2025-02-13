川普簽署備忘錄 要求對美所有貿易夥伴徵收對等關稅
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全國廣播公司（NBC）13日報導，川普總統今日下午簽署了一份備忘錄，要求對所有主要美國貿易夥伴實施「公平且對等」的貿易關稅，包括長期盟友。
這份備忘錄指示準商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）和準貿易代表葛里爾（Jamieson Greer），在180天內針對各國逐一評估，是否需要採取「補救措施」以確保對等的貿易關係；新任管理和預算辦公室負責人沃特（Russ Vought）也將在此期限內提交一份關於實施這些措施的財政影響報告。
紐約時報（New York Times）報導，川普表示他將簽署一項行政命令，改變美國對其他國家徵收的關稅稅率，使其更加「互惠」，該措施將特別針對其他國家對美國出口設置的非關稅壁壘及歐盟徵收的增值稅。
川普表示：「幾年前就應該這麼做了。」
在備忘錄公布前與記者的電話會議中，白宮貿易和製造業顧問納瓦羅（Peter Navarro）表示，世界主要出口國對美國造成了「惡性的上兆美元」貿易逆差。他特別指出了歐盟的增值稅制度，該制度使得美國商品的價格是歐盟的三倍。
納瓦羅說：「難怪德國出售給我們的汽車是我們賣給他們的八倍。」他強調，「川普總統不再容忍這種情況。」
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