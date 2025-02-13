川普簽署備忘錄 要求對美所有貿易夥伴徵收對等關稅

川普（左）在橢圓辦公室向記者展示他所簽的行政命令，一旁站的是商務部長提名人盧特尼克（Howard Lutnick）。（路透）

全國廣播公司（NBC）13日報導，川普 總統今日下午簽署了一份備忘錄，要求對所有主要美國貿易夥伴實施「公平且對等」的貿易關稅 ，包括長期盟友。

這份備忘錄指示準商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）和準貿易代表葛里爾（Jamieson Greer），在180天內針對各國逐一評估，是否需要採取「補救措施」以確保對等的貿易關係；新任管理和預算辦公室負責人沃特（Russ Vought）也將在此期限內提交一份關於實施這些措施的財政影響報告。

紐約時報（New York Times）報導，川普表示他將簽署一項行政命令，改變美國對其他國家徵收的關稅稅率，使其更加「互惠」，該措施將特別針對其他國家對美國出口設置的非關稅壁壘及歐盟 徵收的增值稅。

川普表示：「幾年前就應該這麼做了。」

在備忘錄公布前與記者的電話會議中，白宮貿易和製造業顧問納瓦羅（Peter Navarro）表示，世界主要出口國對美國造成了「惡性的上兆美元」貿易逆差。他特別指出了歐盟的增值稅制度，該制度使得美國商品的價格是歐盟的三倍。

納瓦羅說：「難怪德國出售給我們的汽車是我們賣給他們的八倍。」他強調，「川普總統不再容忍這種情況。」