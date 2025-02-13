美上月CPI年增3% 白宮：拜登留下的爛攤子

1月消費者物價指數(CPI)於12日公布，較去年12月增加0.5%，高於各界預期，引發民眾對通膨可能再起的擔憂。圖為民眾在洛杉磯市一家超市購物。(路透)

1月消費者物價指數(CPI)於12日公布，較去年12月增加0.5%，高於各界預期，引發民眾對通膨可能再起的擔憂；但白宮發言人李維特(Karoline Leavitt)說，這是拜登 政府留下來的爛攤子。

美國勞工部12日公布1月消費者物價指數，數字和去年同期相比增加3.0%，高於12月的年增2.9%，也是連續第四個月攀升。路透訪調的經濟學家預估月增幅為0.3%，年增幅為2.9%，實際數據雙雙超出預期。

根據最新數據，去除波動較大的食品和能源價格後的核心CPI年增率也微幅上升，達到3.3%。

川普 總統12日上午在社群網路「真實社群」(Truth Social)上表示，前總統拜登讓通膨上升。

白宮12日舉行記者會，李維特表示，最新的CPI數字比預期中的還要糟糕；她說，這是拜登政府留給現任政府的爛攤子。

李維特表示，通膨比各界想像中的還要糟糕，主要是拜登政府不夠公開透明，沒有說明美國經濟的真實現況。

李維特說，拜登政府承諾通膨只是暫時的，但事實卻不是這個樣子。

川普12日再透過社群網路表示，美國應該調降利率 ，這與川普政府即將對其他國家課徵的關稅，兩者會是很好的搭配。

李維特對此重申，川普希望低利率，也希望低通膨；李維特說，川普相信，這樣的經濟方針可以降低通膨，川普也相信，美國經濟可以承受住這樣的做法。

外界一般預期川普發動的全面關稅戰，有可能造成美國物價的新一波上漲。川普在競選時，就已多次公開表示政府應有權對利率發言，強烈要求聯準會(Fed)降息。他的言論令人憂心聯準會的貨幣政策獨立性可能遭到破壞。但之後川普與財長貝森特一同被問到聯準會的問題時，又改口說並沒有打算指揮聯準會，而是希望由財政部的操作降低指標的公債利率。