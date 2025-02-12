川普性別議題行政命令惹議 遭聯邦法官暫擋

聯邦法官11日發出臨時禁制令，要求聯邦衛生部(HHS)、疾病防治中心(CDC)等機構，恢復有關性別議題的網頁及數據訪問權。圖為1月25日CDC的相關網頁。(取自www.healthjournalism.org網站)

川普 總統簽署的行政命令在法庭上再度受挫。聯邦衛生部(HHS)、疾病防治中心(CDC )及食品藥物管理局(FDA )等機構，按照川普有關性別議題的行政命令，刪除醫療健康相關的網頁及數據後，遭美國醫生組織(Doctors for America)入稟法院，聯邦法院法官11日發出臨時禁制令，要求相關機構恢復網頁及數據訪問權。

華盛頓特區聯邦地區法官貝茨(John Bates)批准發出禁制令時指出，醫生的時間和精力是寶貴的，若缺乏資源，他們被迫把時間及精力花在其他地方，使他們的工作更加困難，治療效果也會降低。

川普1月20日就任總統當天簽署多項行政命令，其中只承認男性和女性，並指示各機構刪除「所有宣傳或以其他方式灌輸性別意識形態的聲明、政策、法規、表格」等。CDC、 FDA之後將許多相關網頁和數據下線，包括醫生應如何治療性病傳播感染建議及成人免疫指導等。

公民訴訟團體Public Citizen Litigation Group隨後代表美國醫生組織，入稟法院控告聯邦人事管理局(OPM)、HHS、CDC、FDA等機構。

訴狀指出，被刪除的資料包括愛滋病預防的報告、為臨床醫生提供生殖保健指導的CDC網頁以及FDA關於「醫療產品臨床評估中的性別差異」的研究，而刪除重要資訊會延誤對患者的護理、妨礙研究及不利醫生與患者的溝通。

美國醫生組織指刪除網頁的後果，是導致用於監測和應對疾病爆發的科學數據，出現危險的缺口，停止或阻礙了關鍵的健康研究，並剝奪了醫生的臨床實踐資源。

聆訊期間，政府的代表律師指美國醫生組織的訴求，沒有明確表明刪除這些網頁，會對它造成不可挽回的傷害。

但原告一方的律師表示，「這對公眾造成了極大的傷害，公眾健康面臨巨大威脅」。

法官貝茨的結論是，有關傷害最終會波及尋求醫生治療的美國老百姓，於是批准發出臨時禁制令。