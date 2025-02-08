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川普強化右翼色彩 任命自己掌控甘迺迪中心

中央社／華盛頓7日電
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川普總統任命自己擔任甘迺迪中心（Kennedy Center）的主席。（美聯社）
川普總統任命自己擔任甘迺迪中心（Kennedy Center）的主席。（美聯社）

川普總統7日宣布將任命自己擔任甘迺迪中心（Kennedy Center）的主席，讓這座華府首屈一指的藝文空間烙上更鮮明的右翼色彩。

川普在自己的社群平台上發文公布這項消息。川普正忙著進行一連串顛覆城市和國家的政策變革，攻擊他認定是危險左翼的人們、事業和政策。

法新社報導，就某種程度上來說，這項任命也是另一種形式的報復。

川普在第二個總統任期內積極打擊他眼中的敵人；在2017到2021年第一個任期期間，川普經常缺席甘迺迪中心的年度頒獎典禮，因為等待領獎的人士對他提出批評，還說如果川普出席，他們就不會出席。

莊嚴雄偉的甘迺迪中心俯瞰著波多馬克河（Potomac River），以已故美國總統甘迺迪（John F. Kennedy）命名。川普在貼文中表示，甘迺迪中心提供的娛樂表演並未反映出他自己的價值觀。

川普寫道，甘迺迪中心將有數名董事會成員被撤換，包括現任主席、億萬富翁慈善家魯班斯坦（David Rubenstein）。

甘迺迪中心是美國國家交響樂團（National Symphony Orchestra）的所在地，並提供戲劇、歌劇、喜劇和其他表演。

魯班斯坦曾擔任已故美國總統卡特（Jimmy Carter）的顧問，與前總統拜登關係密切，拜登每年定期出席甘迺迪中心最重要的盛事甘迺迪中心榮譽獎（Kennedy Center Honors）。

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