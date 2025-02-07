美收中國低價包裹免稅之亂 業者酸：本周真是充滿歡樂

川普修正其命令，讓自中國入境的國際包裹取消免稅的措施暫停生效，直到商務部能讓原廢止令有效運作為止。(路透)

據路透社，川普 總統週五暫停了廢止對自中國寄送的的低價包裹免稅待遇的命令，一直到商務部能讓廢止的命令能有效運作。不過，最低限度關稅 優惠最終廢止後，將意味著每年從中國直飛美國的超過10億個小額電子商務包裹，將必須轉為需要額外資訊和關稅的入境程序，從而增加時間和成本。

根據川普於2月1日簽署的行政命令，所有從中國出口至美國的商品將不再享有「低值免稅」（de minimis）政策。此前，價值低於800美元的包裹可免除關稅且無需詳細報關（小額豁免）。

報導稱，川普取消對中國商品的免稅待遇，目的是阻止芬太尼及其前體化學品流入美國。依據2月1日的行政命令，美國郵政服務這周早些時候即暫時停止接受來自中國和香港的包裹。但這一快速變化給海關檢查人員、郵政和快遞服務以及在線零售商帶來了混亂。紐約約翰甘迺迪國際機場的包裹海關清關出現大量擁堵，甚至包括那些已繳納關稅的包裹。

電子商務和全球供應鏈公司 Cirrus Global Advisors 的執行長 Derek Lossing 表示：「如果你從事全球電子商務工作，那麼從週二到週五真是充滿樂趣。」

低價包裹免稅待遇是指美國對從外國運給個人的價值低於 800 美元的物品免除標準海關程序和關稅。貨運定價平台 Xeneta 首席空運長 Niall van de Wouw 表示，Temu 和 Shein 每天在全球運送的貨物合計約 9,000 公噸，相當於約 88 架滿載的波音 777 貨機。他說，你不可能突然停止如此大量的空運，因此，有關最低限度的行政命令被推遲也就不足為奇了。

白宮發言人表示，川普政府對該命令的修訂已於週三簽署，並於週五公布。

據知情人士透露，負責檢查電子商務包裹並徵收關稅的美國海關和邊境保護局週四與物流專業人士舉行會議，討論甘迺迪機場堆積的100 多萬個包裹的狀況。

一位物流高層週五對路透社表示，海關已開始放行其在甘迺迪機場扣留的包裹，該機場每年接收約 6,000 萬個最低限度的電子商務包裹。

白宮官員表示，加拿大和墨西哥是芬太尼及其前體化學品透過小包裹運往美國的管道，而這些包裹通常不會受到海關人員的檢查。公開數據顯示，美國查獲的所有芬太尼中，0.2%來自加拿大邊境，絕大多數來自南部邊境。

許多航運專家和律師警告稱，由於海關機構尚未建立相應的系統和流程，這種轉變將導致海關檢查不堪重負。由於該部門隸屬於美國國土安全部，且該部也負責邊境安全，因此其人手十分緊張。