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川普又踩煞車 Temu、Shein等小額包裹恢復免關稅

中央社華盛頓7日專電
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小額包裹繼續享有關稅豁免。(路透)
小額包裹繼續享有關稅豁免。(路透)

川普日前取消中國價值800美元以下的商品輸入美國可免徵關稅的條款，衝擊Temu和Shein等廉價中國電商。他今天簽行政命令踩煞車，讓小額包裹繼續享有關稅豁免，直到美國建立全面系統處理相關稅務為止。

美國有項行之已久的做法稱為「小額豁免」（de minimis exemption），讓價值800美元以下的商品輸美可免徵關稅或特定稅項，Temu和Shein等因此享有相當的競爭優勢，直到川普1日宣布取消。

川普今天簽署的「煞車」令雖然讓Temu和Shein等繼續享「小額豁免」，但是等美國商務部長向川普發出通知，稱已建立適當的系統來全面、迅速地處理及徵收這些貨品的關稅收入後，這些包裹就不再享有關稅豁免。

美國財經媒體CNBC下午報導，已有大批小額包裹進入美國，川普1日宣布新做法上路，可能會讓美國海關不知所措，必須處理這些如今需要正式通關的貨品。美國郵政管理局（USPS）4日就暫停接收來自中國及香港的包裹，但隔天又宣布繼續提供服務。

CNBC指出，「小額豁免」促使中國運往美國的廉價商品激增，美國海關光是2024年就處理超過13億件適用「小額豁免」的貨物。根據眾院美國與中國共產黨戰略競爭特設委員會（House Select Committee on the Chinese Communist Party）2023年的報告，輸美小額貨物中，Temu和Shein可能占30%；所有小額包裹裡，可能近半是來自中國。

美國國會研究處（Congressional Research Service）上週發布的報告指出，中國小額包裹出口額從2018年的53億美元飆升至2023年的660億美元。

「小額豁免」批評人士表示，這項措施為中國電商提供了不公平的優勢，還造成大量「只需要準備最少文件、受到最少檢查」的包裹湧入美國，引發了人們對假冒及不安全商品的疑慮。

拜登政府去年9月祭出更嚴格的新規，以避免「小額豁免」遭濫用、幫助美國企業競爭及阻止非法毒品進入美國之際，Temu和Shein早已採取措施擴大在美的業務版圖。

Temu去年開始把在美國倉庫中有庫存的中國賣家納入自家網站，使其能夠更快地將包裹運送給美國消費者。Shein則在2022年於伊利諾州及加州等地開設配送中心，去年還在西雅圖成立供應鏈中心。

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