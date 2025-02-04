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商家響應無移民日暫停營業 伊州西語裔商會憂企業受害

特派員黃惠玲／綜合報導
全美多地餐館和小商業響應「無移民日」，3日停業一天。圖為德州一家小企業停業一天，顧客被擋在門外。(歐新社)
全美多地餐館和小商業響應「無移民日」，3日停業一天。圖為德州一家小企業停業一天，顧客被擋在門外。(歐新社)

為了抗議川普總統的打擊移民政策，包括伊利諾州、加州、密西根州、華府等全美多個城市的商家、餐廳，3日響應「無移民日」(A day without immigrants)停業一天，希望藉此展現移民社群力量。不過，伊利諾州西語裔商業對此行動表示擔心，稱此舉為企業帶來的傷害或大過於幫助。

「無移民日」活動，號召移民留在家中，不要上班、上學、關閉商店、不要購物。

在芝城開設墨西哥冰淇淋店La Michoacana Premium的東主科拉爾(Omar Corral)說，他響應該項行動在3日暫停營業，藉此表達對西語裔社區的支持，「為那些沒有聲音的人發聲，我們要團結起來才能更強大，才能帶來改變。」

伊州西語裔商會(Illinois Hispanic Chamber of Commerce)的主席兼執行長狄保羅(Jaime di Paulo)表示，雖然他理解這項抗議行動背後的熱情，但他擔心此舉帶來的傷害大於幫助。

狄保羅說，「我們是社區的生計支柱。如果我們破產，社區就會破產。」他表示，「雖然我鼓勵人們做他們想做的事情，但如果他們詢問我對『無移民日』行動意見時，我會建議維持商店開業營運，同時呼籲人們踴躍在當地購物。」

他表示，人們不應該出於恐懼而採取行動，而應該制定策略來幫助支持當地企業，尤其「新移民政策出台後，當地企業一直在虧損。」

華府一家參與該行動的餐廳Republic Cantina在社交平台Instagram發文表示，「華府嚴重依賴移民，他們為我們當地經濟從事著至關重要的工作，他們繳稅並使這座城市成為一個充滿活力的居住地。 我們很沮喪看到這些政策出台，這些政策將使移民被迫離開家園，既不人道，也會對社區和小企業造成巨大傷害。」

其他參與的商家，還包括大華府地區的Pearl's Bagels、Hiraya，以及馬里蘭州的La Casita Pupusería、Tacos El Pariente、Centrado Café Shop。

Pearl's Bagels在Instagram寫道：沒有移民的一天就是沒有貝果的一天。我們的員工3日帶薪休假，停業一天以表達移民社區的心聲，並彰顯移民對社區和當地經濟的重要性。

自重返白宮以來，川普總統已簽署了多項與移民有關的政策，包括終止出生公民權和允許在學校和教會等敏感地點逮捕嫌疑人。根據美國移民和海關執法局(ICE) 透過X平台發布的數據，該局在美國主要城市進行突襲行動，每天逮捕數百人。

移民 華府 破產

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