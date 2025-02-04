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川普下令成立主權財富基金 可收購TikTok

記者顏伶如／綜合報導
川普總統3日下令成立主權財富基金，不排除動用基金入主TikTok。（美聯社）
川普總統3日下令成立主權財富基金，不排除動用基金入主TikTok。（美聯社）

川普總統3日簽署行政命令下令明年之前成立美國主權財富基金(sovereign wealth fund，SWF)，成立之後未來可收購熱門社群平台TikTok。命令條文並未說明主權財富基金經費來源，僅說財政部、商務部必須在90天內針對「經費機制、投資策略、資金結構與管理模式」提出建議方案。川普先前曾說，考慮以關稅等收入成立主權財富基金。

其他國家也有主權財富基金，中東與亞洲尤其常見，做為政府資金直接投資的管道。根據「主權財富基金國際論壇」(International Forum of Sovereign Wealth Funds)統計，目前全球有90多個主權財富基金，累計管理超過8兆元資產。通常世界各國是將預算盈餘放進主權財富基金做為投資之用，不過美國財政卻有赤字。另外，美國主權財富基金的成立可能必須獲得國會通過。

川普3日對媒體說：「我們將用基金創造許多財富。」川普以「沙烏地公共投資基金」(Saudi Public Investment Fund)為例指出，美國已經到了成立主權財富基金的時候。

財政部長貝森特(Scott Bessent)對媒體表示，主權財富基金可望在12個月之內成立。他說，基金將包括各種不同的流動資產，「這是國家本來就有的資產，我們打算為美國人民拿出來使用」。

彭博新聞(Bloomberg News)報導，川普政府最近幾個月研議的成立方式之一，是把美國國際發展金融公司(US International Development Finance Corp，DFC)轉型為具備主權財富基金的功能。

紐約時報與金融時報報導，早在2024年大選之前，川普團隊就開始討論成立主權財富基金，但到目前為止仍無法確定架構、經費來源等細節。多名專家指出，美國政府預算目前並沒有剩餘，新項目經費的使用必須獲得國會授權。

阿拉斯加州、德州、新墨西哥州等州政府都各自擁有財富基金，協助州政府推動教育或減稅計畫，基金財源大多來自石油、土地等天然資源的稅收。

此外，消費者金融保護局(Consumer Financial Protection Bureau，CFPB)局長邱普拉(Rohit Chopra)1日遭到川普開除，貝森特3日獲川普任命為代理局長。

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