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ICE鼓勵地方警長提供監獄 拘留待遣非法移民

編譯潘勛／綜合報導
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邊界沙皇霍曼鼓勵各地方警方配合提供監獄空間，拘留待遣返的非法移民。(路透)
邊界沙皇霍曼鼓勵各地方警方配合提供監獄空間，拘留待遣返的非法移民。(路透)

川普總統任命的「邊境沙皇」霍曼(Tom Homan)1日在華府舉辦的「全國警長協會」(National Sheriffs' Association)年度會議上表示，聯邦政府打算降低現有的非法移民拘禁設施標準，同時鼓勵警長們提供監獄空間作為拘留非法移民的場地。

路透報導，霍曼表示政府正在設法，讓警長們依照各州等級的標準，而非較嚴格的美國移民及海關執法局(ICE)標準，將逮捕到的非法移民送進地方的監獄，同時減少聯邦檢覈。

霍曼表示，「各位的拘留標準，所在州的拘留標準，是聯邦特別留意之處。貴郡監獄假如已好到足以拘禁美國公民，那也好到足以替聯邦拘禁非法移民。」

川普1月20日就職以來，發動範圍很廣的掃蕩非法移民行動，改撥軍方資源來協助邊界維安及遞解出境，同時授權ICE探員逮捕更多無前科的非美國公民。

ICE全國逮捕人數過去一周增加到每日900到1200人左右，相形之下2024會計年度平均每日只有311人。執法行動包括到所謂「庇護」城市、設限不與ICE合作的城市抓人，如紐約及芝加哥。

ICE在2024會計年度取得的資金為平均每日拘留4萬1500名無證移民；根據最新統計數據，該局目前拘留人數有大約4萬人。

川普政府本周表示，要在古巴的關達那摩灣(Guantanamo Bay)的移民拘留營增設3萬張床位；還有在科羅拉多州奧羅拉(Aurora)一處軍事基地增加更多。

霍曼號召警長們加入通稱287(g)的計畫，加強州方及地方執法單位與ICE的合作，提供監禁空間。

霍曼說，「在場的警長們，我們需要各位的床位空間，需要你們同意加入287(g)，需要各位的加乘力量。」

非法移民 ICE 監獄

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