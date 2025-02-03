國會暴亂調查報復 8名FBI官員被下令「不辭職就開除」

川普政府官員除下令八名FBI資深職員辭職，另發出問卷要求探員回報是否涉入調查國會暴亂事件。(美聯社)

聯邦調查局(FBI )周末發出問卷，要求探員自主回報是否涉入2021年國會暴亂事件調查，且要求八名資深官員辭職，否則就會被開除；FBI探員工會建議會員，若面臨解雇風險，別辭職或屈就不合理的要求。

華盛頓郵報報導，厲行改革聯邦執法機構是川普 政府兌現競選承諾的最新動作，肅清對川普總統及其盟友不利的對象。

司法部 代理副部長博夫(Emil Bove)上月31日要求所有現任及已離職的FBI探員，在2月4日中午前回覆關於調查國會暴亂案件的線上問卷調查；此問卷聚焦國會暴亂調查，而非針對川普的機密文件和試圖阻止2020年大選結果認證案件。

另有消息人士透露，前述線上問卷的調查對象是曾任職於國會暴亂調查小組的成員，而問卷回報期限為3日下午3時；問卷內容包括調查對象的現職，在國會暴亂調查小組工作期間的頭銜，是否涉入逮捕、偵訊或監視嫌犯，以及是否出庭作證等。

匿名人士透露，尚不清楚FBI會如何運用問卷調查結果，但許多人認為，相關人員可能很快會遭解雇。

川普就任以來，司法部和FBI的多名資深官員已遭解雇或調離原職；內部消息人士透露，他們希望川普上任後改革執法機構，但速度比預期的快很多，經驗老到的探員從缺可能影響案件調查，甚至影響公共安全風險。

華爾街日報(WSJ)報導，川普政府官員下令八名FBI資深職員辭職，否則將被開除；此外，司法部1月31日解雇華盛頓的檢察官辦公室約30名曾涉入國會暴亂案件的檢察官。

消息人透露，川普的司法部提名人已著手列出一份清單，內容是曾參與偵辦國會暴亂的FBI探員和分析師。

FBI代理局長德里斯科(Brian Driscoll)於1日寄信給員工，並在信中寫道，他和FBI代理副局長基桑(Robert Kissane)的名字都會出現在該名單上。

德里斯科寫道：「我們永遠會遵守法律，奉行FBI的政策，並做對團隊及美國人民最大利益的事。」

在FBI和國會，該清單的準備工作引發恐慌，謠言四起，許多人擔心當局會進行更大規模的肅清行動。

川普曾表示，檢方在前總統拜登時期不公平的針對他；川普就任兩周以來，其提名人積極對前述對象秋後算帳，包括參與特別檢察官史密斯(Jack Smith)調查團隊的十多名檢察官被解雇，另有20多名資深官員被調到邊緣職位；史密斯團隊負責調查川普干預選舉案和密件案，他在川普回任前辭職並解散團隊。

國家廣播公司新聞網(NBC)報導，FBI探員工會2日寄給會員的信中寫道，「有些擔心遭解雇的人已經打算主動辭職」，但工會建議會員「若面臨解雇風險，不要辭職，也別接受不合理的要求」。