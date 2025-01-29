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川普凍結聯邦經費 50州白卡系統「一度停擺」

特派員黃惠玲、編譯俞仲慈／綜合報導
川普總統宣布自28日開始凍結聯邦補助和貸款，電腦系統已無法登入白卡申請項目，多州宣布白卡支付暫停，但白宮表示白卡補助不受影響。（美聯社）
川普總統宣布自28日開始凍結聯邦補助和貸款，電腦系統已無法登入白卡申請項目，多州宣布白卡支付暫停，但白宮表示白卡補助不受影響。（美聯社）

川普政府下令凍結聯邦經費，導致全國50州聯邦醫療補助(Medicaid，俗稱白卡)系統一度停擺，無法登錄；由於攸關全美7000多萬人醫療權益，茲事體大，白宮隨即宣布會全面恢復健保報銷，但仍有多州的系統尚未恢復。

伊利諾州州長普立茲克發言人希爾(Matt Hill)28日表示，就在該命令生效前，該州相關部門人員在進入聯邦醫療補助支付管理系統(Medicaid Payment Management System，PMS)時，已經遭遇到麻煩。

不只伊州，俄勒岡州聯邦參議員懷登(Ron Wyden)也發文表示，「昨晚(27日)聯邦宣布資金凍結後，所有50個州的白卡(Medicaid)門戶網站都已經無法登錄」，他稱，「這是一次公然試圖在一夜間剝奪數百萬美國人醫療保健的行為，此舉將使有人因此致死。」

白宮發言人李維特(Karoline Leavitt)28日下午表示，政府已經注意到Medicaid網站中斷的問題，該網站將「很快恢復上線」。她說，向醫療服務提供者的付款仍在繼續，但她沒有說明網站中斷的原因。

CNBC報導，康乃狄克州民主黨籍聯邦參議員墨菲(Chris Murphy)也發文指該州醫療補助報銷系統停擺：「醫師與醫院無法報銷費用，至於補助是否繼續仍在商議中。」 

白宮發言人李維特(Karoline Leavitt)隨即發文回應：「我們確定所有健保報銷均未受影響，仍在受理並付款，預計報銷窗口可以很快恢復運作。」

根據報導，阿拉巴馬、馬里蘭、北卡羅來納、奧克拉荷馬以及南卡羅來納等州醫療補助報銷窗口均已恢復正常，但還有部分州仍有問題。

截至去年10月止，全國已有7205萬8701人加入醫療補助計畫，由聯邦與各州共同出資為弱勢、孕婦、老人與身障者提供醫療保險，因此醫療補助報銷停擺影響深遠。

醫療保健公司NOMI Health負責人拉特納(Sara Ratner)表示：「如果聯邦政府停止向各州醫療補助承包業者付款，將是一場徹頭徹尾的大災難，可能導致健保業者破產。」

民主黨議員批評此舉既離譜又違法，伊州聯邦參議員譚美(Tammy Duckworth)表示，受影響的資金可能包括兒童保育、執法、救災和醫院；伊州另一位聯邦參議員德賓(Dick Durbin)也提到，早期教育計畫(Head Start)、食品援助計畫以及食品檢查等，可能也面臨了風險。

聯邦醫療補助支付管理系統28日在官網頂部發出通知寫道：「由於有關可能的不允許撥款支付行政命令，PMS正在採取額外措施來處理支付，對適用計畫和支付的審查，將導致支付延遲和/或拒絕。」

上述情況都是在凍結措施預計生效前發生，川普政府聲稱凍結措施將在美東時間28日下午5時啟動。芝市長強森質疑白宮預算辦公室27日晚間發布凍結撥款行政令的法律合規性，他表示，這些撥款都是由立法部門授權，而現在卻由行政辦公室喊停，純屬非法。

哥倫比亞特區聯邦法院舉行聽證會，法官阿里汗(Loren AliKhan)裁定川普政府在2月3日前，不得凍結聯邦補助經費。

受到聯邦政府暫時凍結補助的影響，多州表示俗稱白卡的Medicaid的支付也暫停，...
受到聯邦政府暫時凍結補助的影響，多州表示俗稱白卡的Medicaid的支付也暫停，但白宮表示白卡補助不受影響。（本報資料照片）

白宮 參議員 Medicaid

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