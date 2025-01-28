能不能選第三任總統？ 川普向強生探風聲

川普總統27日表示，他不確定自己能否競選第三任總統，並詢問眾院議長強生，他能不能再選一次？(路透)

川普 總統27日表示，他不確定自己能否競選第三任總統，並詢問眾院共和黨 籍議長強生(Mike Johnson)，他能不能再選一次？

川普27日與共和黨籍眾議員 於佛州邁阿密開會，並於晚間發表談話。

川普說，他這次募款非常成功；川普說，他判斷自己無法使用這些款項，但他不是百分之百肯定；川普說，他不知道自己是否被允許再選一次。

川普並轉頭向強生詢問，「我被允許再選一次嗎？」接著川普又說，「我還是別把你（強生）牽扯進來。」

這已經不是川普第一次提到第三次競選總統；川普去年11月向共和黨眾議員發表談話時，曾說「我猜我不會再選一次，除非你們做些什麼。」

憲法第22修正案規定，任何人不得競選第三個總統任期。但田納西州共和黨眾議員歐格斯(Andy Ogles)23日提案建議，把這條修正案改成：「任何人不得當選總統超過三次，不得在連續兩個任期後再當選任何額外任期。此外，任何曾擔任總統或代理總統職務超過某一任期兩年的人士，不得當選總統超過兩次。」換句話說，這個條款排除了曾經連任總統的柯林頓、小布希及歐巴馬等三人，等於為川普第三任量身定製。

去年11月勝選後，川普前往華府拜會國會眾院共和黨議員，曾開玩笑提到競選第三個任期的可能性。他說：「我想我不會再選了，除非你們做點什麼，除非你們說：『他太棒了，我們必須想辦法解決這問題。』」會後，共和黨議員們都表示川普不是認真的，他們都一笑置之。

不過，根據報導，任何修憲案都須參眾兩院三分之二表決通過，並經過全美50州中至少38州批准，通過的可能性不大。