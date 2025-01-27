1天抓1500人… 擴大逮捕無證客 無前科恐也遭殃

美墨邊界闖關的無證移民已大幅下降，圖為川普就任的20日，尋求庇護者在墨西哥邊界排隊等候問話。(路透)

川普 政府官員下令給聯邦移民及海關執法局(ICE )，增加非法移民 逮捕數量，要由每日數百人增至最少1200到1500人，每個辦事處每天責任額75人，如未達成目標，主管要被究責；如此無犯罪前科的人被拘捕的機率增加。

華盛頓郵報26日報導，知情人士透露，增加ICE逮捕非法移民數量，是因為川普對自己展開大規模遞解行動以來的成果感到失望，於是政府25日去電，向ICE高層頒布責任額。

前、現任ICE官員表示，這些命令，讓ICE探員動用更無差別的執法戰術，機率為之大增，此外受到壓力要達成責任額，可能面臨侵犯民權的指控。

白宮「邊界沙皇」霍曼(Tom Homan)近幾周表示，ICE不會訴諸大規模圍捕，探員將以有犯罪前科的非法移民、幫派分子為首要目標，但周末下達的責任額，讓探員們遭逢更大壓力，要逮捕更廣的可能目標，供遞解出境，避免上級怪罪，沒有犯罪的移民也會被捕。

霍曼26日向美國廣播公司新聞網(ABC News)表示，政府的大規模遞解計畫「還在早期階段」，民眾安全、國家安全受到的威脅才是首要考量，「隨著打擊面擴大，全國會有更多逮捕行動」。

ICE在26日聲明中表示，當天在芝加哥市開始加強有目標的掃蕩活動，其他聯邦局處如聯邦調查局(FBI)也來幫忙。國土安全部代理部長霍夫曼(Benjamine C. Huffman)上周取消命令，基本禁止ICE到敏感地點如學校、醫院及教堂或其周遭地帶逮捕非法移民。

一名ICE官員表示，局方握有的有前科嫌犯人名單已經夠長，因此探員應該能繼續以危及民眾安全、國家安全的非法移民為先抓目標，而且滿足責任額。去年7月，ICE向國會表示，局方握有、已遭判刑定讞或面臨刑事起訴的非法移民，數量約67萬人，其中一些人正在監獄服刑。ICE列管、可能面臨遞解的人有780萬。

川普上任第一周，ICE探員強勢部署，非法移民被拘捕數量，由21日的不到400人，24日增加到近600人，只是25日又回落到286人。川普支持者等人指出，這些總數湊不到川普保證的遞解「數百萬人」。