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首站大規模遞解無證客 邊境沙皇、司法部突襲芝加哥大執法

特派員黃惠玲／芝加哥報導
邊境沙皇霍曼(中)現身芝城。(緝毒署芝加哥辦公室X)
邊境沙皇霍曼(中)現身芝城。(緝毒署芝加哥辦公室X)

美國移民及海關執法局(ICE)發言人26日表示，川普政府的兩位負責移民執法的高層官員：邊境沙皇霍曼(Tom Homan)、司法部代理副部長博夫(Emil Bove)均已抵達芝城，以督導26日在芝加哥展開的「針對性」移民突襲行動。

該機構沒有透露到目前為止已經逮捕了多少人。ICE發言人卡特(Jeff Carter)表示，這次與ICE在芝城合作的聯邦機構，包括聯邦調查局 (FBI)、緝毒局(Drug Enforcement Administration，DEA)、菸酒槍砲及爆裂物管理局(Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives，ATF)、聯邦法警局(U.S. Marshals Service)、邊境保護局(CBP)等，「26日開始在芝加哥進行加強的針對性行動，以執行美國移民法，並將並將潛在的危險 (罪犯) 趕出我們的社區，以維護公共安全及國家安全。」

緝毒署芝加哥辦事處確認了26日的行動，並在社媒X上發布了博夫及霍曼當天早上跟聯邦探員會面的照片。在這張照片中，霍曼帶著迷彩棒球帽，正在聆聽博夫及緝毒署探員的談話。

霍曼曾多次提及，芝加哥是執行大規模遞解無證移民的第一站，博夫是川普總統的前刑事辯護律師之一，他主張起訴不配合移民執法行動的州及地方官員。

根據ICE資料，從23日(上周四)起，聯邦當局在全國範圍內，逮捕了1400多人，至於有多少起逮捕行動發生在芝加哥，該局未做回應，但ICE在其社交媒體宣稱，逮捕了一名涉嫌兩次酒後駕車的移民。

獲得ICE授權直播芝城逮捕行動的Dr. Phil's TV channel稱，26日至少已經突襲了五處地點，目標逮捕人數為300人。

根據芝城法律，芝加哥警察局沒有參與26日的行動。

伊利諾州州長普立茲克(JB Pritzker)26日出現在CNN的節目「State of the Union」中，重申他贊成無證的暴力罪犯應該被遞解出境，「這是他們(移民執法人員)現在在做的事情，但令人不安的是他們也在追捕那些守法的人，這些人有工作、有家庭在這裡，可能已經住在這裡10年、20年，」普立茲克說，這些人並不是在「我們國家」造成問題的人。

普立茲克表示，該州執法部門在沒有司法逮捕令的情況下，「不會與聯邦官員協調合作逮捕。」

移民 芝加哥 ICE

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