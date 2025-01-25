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兌現競選承諾 川普訪賭城：小費將完全不課稅

兌現競選承諾 川普訪賭城：小費將完全不課稅

記者顏伶如／即時報導
川普總統25日在內華達州拉斯維加斯發表演說時說，餐廳員工、服務員、代客泊車員、旅館侍者、酒保、球僮等，以及其他以小費為主要收入來源的勞工，「你的小費百分之百就是你的」，完全不課稅。(路透)
川普總統25日在內華達州拉斯維加斯發表演說時說，餐廳員工、服務員、代客泊車員、旅館侍者、酒保、球僮等，以及其他以小費為主要收入來源的勞工，「你的小費百分之百就是你的」，完全不課稅。(路透)

川普總統25日在2024年大選決戰州之一的內華達州發表演說時談到經濟政策指出，將兌現「小費完全不課稅」的競選承諾。川普感謝內州選民支持讓他勝利獲得再度執政。

川普在拉斯維加斯錫卡度假村和賭場(Circa Resort and Casino)演說表示，未來幾周將與國會合作通過法案，為勞工、家庭、小型企業減稅，「還有，非常重要的是兌現我的競選承諾，那就是小費完全不課稅(No tax on tips)」。

川普說，餐廳員工、服務員、代客泊車員、旅館侍者、酒保、球僮等，以及其他以小費為主要收入來源的勞工，「你的小費百分之百就是你的」。

2024年夏天，川普在內州造勢活動上說，小費收入應該免繳聯邦所得稅。川普先前曾說，小費免繳所得稅的提議獲得內州服務業、餐旅業員工高度歡迎，成為後來在內州勝選的關鍵因素。

川普25日在演說中指出，2024年大選在內州取得「近乎瘋狂的大規模勝利」，數十年來共和黨總統候選人不曾有過如此盛況。內華達州在2024年總統大選由藍轉紅，川普成為繼2004年前總統布希(George W. Bush)之後，另一位在內州選舉告捷的共和黨候選人。

他說：「我來內華達州向大家致意，因為這是幾十年來共和黨第一次拿下內州，而且還是壓倒性勝利。」他表示：「我覺得今後共和黨將屢戰屢勝。」

另外，談到就職一周以來的成就，川普指出，如果全面加徵關稅的策略奏效，納稅人「完全不必繳稅」將有機會成真。台下觀眾報以熱烈掌聲與歡呼。

「國會山莊報」(The Hill)分析，民調顯示，小費免繳所得稅在全國各地都獲得高度支持，共和黨德州聯邦參議員克魯茲(Ted Cruz)上周已針對小費免繳所得稅提出議案。

抵達內華達州之前，川普24日前往去年遭到颶風侵襲的北卡羅來納州勘災，然後轉往受到野火摧殘的洛杉磯勘災。

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