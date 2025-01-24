「我比他們懂利率」川普要求降息 甫上台重啟與Fed戰火

川普（左）在達沃斯論壇上指利率應該調降，他表示會與聯準會主席鮑爾（右）溝通。（路透）

川普 總統23日說，將要求聯邦準備理事會(Federal Reserve)「立即」(immediately)降息 。華盛頓郵報分析，川普才剛上台便與向來保持獨立的美國央行重啟戰火。

川普透過視訊連線向在瑞士達沃斯(Davos)舉行的世界經濟論壇(World Economic Forum)發表演說指出，將會「要求」(demand)聯準會 調降利息。他說：「油價正在下降，我會要求立即降低利息。」他表示，全球各地也應跟著美國降息。

華盛頓郵報分析，這段談話透露著川普二度執政之後，可能與聯準會主席鮑爾(Jerome H. Powell)強硬對槓。第一任執政期間，川普公開談話提及利率問題時，經常帶著對鮑爾下指導棋的味道，引來民主黨與經濟學者抨擊。鮑爾2018年獲川普任命掌理聯準會。

川普談話傳遞訊息與核心圈其他幕僚立場不同，包括對沖基金總裁出身的內定財長貝森特(Scott Bessent)。貝森特先前對審理人事任命案的參議員說，聯準會貨幣政策應該獨立運作。

23日稍後，川普在白宮橢圓形辦公室答覆媒體詢問是否認為聯準會願意在利率政策上聽從指示時說，「適當時機」會找鮑爾談話。

川普說：「我比他們都更懂利率。」

為了對抗通膨高漲，聯準會讓調高利息維持大約一年，直到2024年9月開始降息。基準利率(benchmark rate)目前在4.25%至4.50%之間。

對於許多消費者來說，到目前為止還沒有感受到聯準會降息對貸款的影響。房貸利率最近幾個月甚至調高，房屋貸款抵押公司房地美(Freddie Mac)統計，30年房貸利率上周已突破7%。

聯準會官員日前暗示，未來對於降息將放慢腳步，因為川普上台後落實競選期間承諾的貿易、移民政見，例如對美國貿易夥伴全面開徵關稅以及大規模遣返無證移民，讓經濟前景變得難以預測。聯準會官員上個月把今年預計降息次數從4次減為2次。