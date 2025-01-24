國安部拒政治正確 不稱「無證非公民」恢復「非法外國人」

拜登 前總統在任內事事「政治正確」，官方術語及用詞都採用中性，不帶歧視性，結果是本屬非法者也沒法從字面看出來，就以將非法入境 者稱為「無證非公民」(undocumented noncitizen)為例，反而容易混淆。

對此總統川普一再表明要以「常理」取代「荒謬」，最新的官方用詞是恢復稱無證移民 為「非法外國人」(illegal alien)。

拜登在2021年入主白宮即對移民系統展開改革，不但非法入境者激增，美國公民及移民服務局(U.S. Citizenship and Immigration Services，USCIS)根據指示，在官方的出版物使用「非公民」(noncitizen) 或「無證非公民」用詞，取代被認為帶有貶義的「外國人」(alien)，說這是保證讓移民表格「更準確、更及時、更容易理解」。

美國移民和海關執法局(ICE)、美國海關和邊境保護局(CBP) 等部門，也根據拜登指示，都將「外國人」變為「非公民」，將「同化」(assimilation)改為「融合」(integration)。

不過國士安全部(DHS)代理部長賀夫曼(Benjamine Huffman)走馬上任後即毫不猶豫地改過來，恢復移民法定義中的精確用詞。

他23日在發給DHS所有部門的指示說，「DHS或其屬下部門的職責，不是在官方文件使用其他政治術語，來替代美國總統所簽署法規中的用詞」。

賀夫曼說明，「DHS及其所有部門，都應遵守國會明確定義的法定用詞。例如『外國人』(alien)一詞，在移民與國籍法(Immigration and Nationality Act)第 101(a)(3) 節已有定義 ，就是指非美國公民的人」。

對於拜登政府要求DHS所有人員避免使用移民法的用詞，包括「非法外國人」的所有備忘錄及指令，賀夫曼也下令撤銷。