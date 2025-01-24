ICE波士頓執法 8重罪犯就逮 幫派成員嗆「去你的川普」

移民及海關執法局22日在波士頓執行掃蕩無證移民，共逮捕了包括MS-13幫派成員和謀殺嫌犯在內的八名嚴重犯罪外國人。圖為ICE在加州聖地牙哥的一次逮捕行動。(美聯社)

福斯新聞(Fox News)23日獨家報導了移民及海關執法局(ICE )22日在波士頓 執行掃蕩無證移民的過程。ICE在這次川普 總統領導的大規模遞解出境行動中，共逮捕了包括MS-13幫派成員和謀殺嫌犯在內的八名嚴重犯罪外國人。

ICE在波士頓逮捕的八人，包括多名MS-13成員、國際刑警組織(Interpol)紅色通緝令通緝犯，以及謀殺和強姦嫌疑人，還有一名近年來有18次定罪紀錄的海地幫派成員，該員被逮時，還對著媒體鏡頭說，「我不會回到海地」，「去你的川普，懂我的意思吧？呦，拜登萬歲，兄弟」。

副總統范斯23日在社交平台X上寫道，「我很高興我們把他們驅逐出境」，他並分享了福斯新聞報導的片段。

ICE波士頓辦公室主任海德(Patricia Hyde)告訴福斯新聞，「今天是美好的一天，我們從社區中解決了幾個重大的公共安全威脅。 」他接著說，不幸的是，很多這些罪犯都是因庇護政策釋放，「但我們在這裡要告訴全國各地，無論他們是否被釋放，我們都會找到他們」。

ICE還落實了所謂的 「連坐」逮捕，即ICE逮捕的非法外國人並非他們最初的目標。

該案被捕的無證外國人，當時正與一名MS-13幫派成員在一起，該幫派成員21日才由一庇護城釋放，而ICE曾對其發出拘留令但未被履行。

川普政府的「邊境沙皇」霍曼之前曾警告，連坐逮捕會在庇護區發生。

WCVB及NBC10波士頓也報導了ICE 22日在東波士頓及雀希爾(Chelsea)周圍的逮捕行動。ICE對此沒有證實。相關報導指出，ICE採取了「最壞第一」(worst first)的方法來決定逮捕優先順序，意即「最壞的外國人罪犯中最惡劣者」是他們的第一抓捕目標。