移民大執法 州府、官員阻擾或將起訴 司法部調查

國會22日通過川普總統上任後第一個管控移民的法案，等待川普簽署後施行。圖中為眾院議長強生。（歐新社）

司法部在一份最新備忘錄中說，妨礙川普 政府移民執法行動的各州政府、地方政府官員，將遭到聯邦檢察官調查並面臨刑事起訴。美聯社分析，司法部顯然針對全國各地數十個「庇護轄區」(sanctuary jurisdictions)提出警告。白宮23日宣布，川普總統已下令加派1500名現役美軍進駐美墨邊境 。

國會通過萊利法 拘留涉偷竊無證客

另外，國會22日通過旨在拘留遭控偷竊與暴力犯罪無證移民的「萊利法」(Laken Riley Act)，將成為川普上台後第一個簽署的國會通過法案。法案是為了紀念2024年遭委內瑞拉無證移民殺害的喬治亞州護理學院女學生萊利(Laken Riley)，法案在兩黨支持下通過，反映川普勝選後移民政策討論逐漸右傾。

根據司法部代理副部長博夫(Emil Bove)簽發備忘錄，司法部長被提名人邦迪(Pam Bondi)任命案通過前過度時期，司法部必須針對美國人民面臨的三大威脅做出改革。他說，三大威脅包括黑幫與跨國犯罪組織如「阿拉瓜火車」(Tren de Aragua或譯Train of Aragua)與MS-13(又稱La Mara Salvatrucha)、黑幫成員與非法入境者在全國各地的暴力犯罪、芬太尼(fentanyl)與鴉片藥品在各地社區氾濫成災導致成癮、受害與死亡人數創下空前紀錄。

博夫指出，司法部必須根絕三大威脅，捍衛憲法，執行川普政策；若有州政府或地方政府官員阻撓川普新政府的移民執法行動，全國各地聯邦檢察官將啟動調查。川普先前遭到司法部聯邦犯罪起訴時，博夫曾任川普辯護律師。

川普總統一上台立即祭出多項嚴管無證移民的政策，包括取消庇護客的聽證。這名哥倫比亞庇護客聽到她的面談預約已被取消，痛哭失聲，不知所措。（美聯社）

川普加派1500美軍進駐美墨邊境

備忘錄寫道，聯邦檢察官將站在查緝非法移民 與邊境犯罪的第一線，檢察官遇到暴力犯罪、跨國黑幫與毒品走私集團時，必須落實符合川普白宮願景的政策。

川普就職之前，2200名現役美軍及數千名國民兵(National Guard)已駐紮美墨邊境，川普政府加派1500名美軍包括500名美軍陸戰隊(U.S. Marines)成員，以及陸軍直升機小組團隊、情報分析師。

禁無證客入境 停止接受庇護申請