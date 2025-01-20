川普行政命令連發 宣布退出世衛組織和巴黎協定

美國總統川普20日於白宮橢圓形辦公室簽署行政命令。(歐新社)

美國總統川普 就任，20日發布一系列行政命令，包括退出世界衛生組織，以及退出巴黎氣候協定。

川普20日宣誓就職，隨即發布行政命令，包括要求在國際環境協議中落實美國優先 政策。

該行政命令指出，美國必須發展經濟和維持就業機會，同時在國際保護環境上扮演領導地位，但美國近幾年來加入無法反映國家價值，及美國追求經濟和環境目標貢獻的國際協議和倡議。

行政命令並指出，這些協議將美國納稅人的錢導向沒有需求，或無助於美國金融利益的國家。

行政命令表示，川普政府要求任何國際協議的發展或討論都必須讓美國優先，不能讓這些協議傷害或阻礙美國經濟。

行政命令指出，美國聯合國 大使將即刻通知聯合國，告知美國退出巴黎氣候協定和聯合國氣候變化綱要公約（UNFCCC），以及任何隸屬於公約之下的協定，並取消任何在公約之下的金融承諾。

另外，川普也發布行政命令，宣布退出世界衛生組織（WHO）。

該行政命令表示，世界衛生組織針對新冠疫情和其他全球健康危機處理不當，急需要改革，並認為，世界衛生組織受到會員國不當的政治影響。

行政命令表示，世界衛生組織不斷向美國要求昂貴且與其他國家不合比例的費用；行政命令指出，中國大陸有14億人口，是美國人口的300％，但中方對世界衛生組織的付出卻遠低於美國。