華男背負遞解令33年 「很怕與家人分離」

鄭煒(左)非常害怕川普上台後將他逮捕並遣送出境，到時得與孩子、妻子及老母親分離。(鄭煒提供)

鄭煒八歲從中國福州移居香港，17歲到美國，34年前因移民 律師的錯誤決定而背負遞解令。

鄭煒幾十年來試過多種途徑翻案無果，後在美結婚且有三名子女，本以為家人都是公民，且自己無犯罪紀錄，「只要安分守己」就能以人道理由留下。沒想到川普 再次勝選，不僅要大規模遣送移民，還計畫將有遞解令且無護照或旅行證者送至第三國，儘管現階段中國移民似乎未在名單上，但足以讓鄭煒「驚覺與家人分離的可能性大增」而無法入眠。

目前在托萊多(Toledo)從事電工的鄭煒說，「我在1991年7月28日，拿著B2旅遊簽證入境美國」，當年家人委請的移民律師以「政治庇護」名義為他提出綠卡申請，然而這項舉措卻成為他移民之路的最大錯誤，「因為我是從香港到美國的，此案開庭後，很快被法官拒絕且勒令遞解。」

鄭煒當年選擇留在美國尋求翻案機會。2007年他跟美國公民結婚；他在美多年，決定自行申請翻案，他向法官承認了當年錯誤，然而碰壁。鄭煒回憶，2008年3月他在俄州經營的餐廳失火，加上在紐約的母親身體不適，因此他申請將移民案件轉到紐約法庭審理，但紐約法官還是把他的案子送回其居住的俄亥俄州 克利夫蘭法庭處理。

這一來一往間，俄州法官認定鄭煒對「住處」說謊，2009年判決遞解，他隨後向美國移民上訴委員會(BIA)提出上訴，同年5月被拒。

2009年他在俄州的餐館修復重新開業，看著孩子們日漸長大，愈來愈不想因身分問題而有可能跟孩子分開的鄭煒，以高齡35歲申請進入大學就讀，希望能夠尋找更多機會合法留在美國，「剛開課沒多久，移民執法局(ICE)就到家裡好幾次，2011年9月1日我上學時被捕，」後因他於1983年就離開中國，中領館找不到他的戶口做不了旅行證，加上國會議員協助求情，在移民監獄拘留了75天後，他幸運獲釋且拿到order supervision，意即他只要定期到移民局報到，就可以留在美國，還拿到工卡。

川普2016年首度當選總統後，是許多移民申請身分夢魘的開始，2017年3月，移民局從以往要求他每個月或幾個月報到，改成每周必須報到，移民官並嚴厲要求他一定要拿護照到案，「頻繁報到讓我每次都擔心可能無法再見家人，身心俱疲最終關掉餐館」，鄭煒說，他後來到中領館取得已申請護照證明，移民局才改成讓他三個月報到一次，直到新冠疫情爆發。

疫情加上拜登執政，鄭煒因此不需要向移民局報到而度過平靜的四年。但川普再次勝選，讓無合法居留身分者噤若寒蟬。

「川普真的很可怕，他的遣返措施不再像以前一樣按規矩來，更讓人驚恐的是他積極跟第三國協商，屆時把無法取得祖籍國護照者送到第三國，」鄭煒說，他光想到1月20日以後的每一天，都從心底感到畏懼，腦海中一直想著「我會不會路上就被捕遣送出境？我下次到移民局報到後，還有機會出來見家人嗎？」

鄭煒說，他2011年從移民監獄釋放取得工卡後，兢兢業業勤奮工作養家，每一分賺的錢都誠實報稅，「一家五口加上年邁母親都靠我撫養，無法想像一旦我被遞解，這個家該怎麼活下去？」他說，兒女分別14、15及19歲，很快就要進入大學，正是需要大筆費用的時候，「希望川普能夠確立遣送優先順序並依法執行，不要讓我這種不是罪犯，也對美國沒有危害的人跟我的家庭，在不明確的移民政策下分崩離析。」

鄭煒懇求新政府，「請給我們一個機會，讓我有機會重新開案，讓我有機會可以留下來照顧家人」。

俄州克利夫蘭華人協會前會長羅惠文為鄭煒申請重新開案撰寫了推薦信，她說，她不反對遞解，但著實希望新政府可以訂定優先順序，不要不分青紅皂白逮捕遞解，「他們很努力生活，真的情有可原。」