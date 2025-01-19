我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

洛杉磯大火中失散 她在收容所尋回愛貓

最新／TikTok提前關閉下架 用戶哀嚎「還我90分鐘」

防長、政務官將卸任卻還無人代理 五角大廈恐鬧空城

編譯廖振堯／綜合報導
現任國防部長奧斯丁將於20日離開五角大廈，但川普提名的防長人選赫塞斯(圖)尚未獲聯邦參院確認，五角大廈由誰領導仍不確定。(歐新社)
現任國防部長奧斯丁將於20日離開五角大廈，但川普提名的防長人選赫塞斯(圖)尚未獲聯邦參院確認，五角大廈由誰領導仍不確定。(歐新社)

川普提名的國防部長人選赫塞斯(Pete Hegseth)14日已出席任命聽證會，然而參院軍事委員會(Senate Armed Services Committee)預計20日才會開始投票，全面投票更可能要再等幾天；而依照慣例，所有政務官將於就職當天中午卸任，屆時國防部恐怕會大唱空城計，留下數百個關鍵職位空缺，且已有拜登政府官員表明不願暫代職務。

美聯社報導，截至17日熟知內部討論的官員們透露，他們尚未聽說誰將成為代理防長。國防部將空出數十個需要參院批准的職位，除了防長和陸軍、海軍、空軍參謀長，他們的所有副手和資深政策人員都將離職。官員稱三軍首長們正準備出任代理軍種部長，這非常罕見，因為尚未任命任何文官，或者有些文官拒絕接任。

官員們稱川普團隊正在考慮任命陸軍參謀長喬治(Randy George)上將擔任陸軍臨時負責人，雖然就職典禮前情況仍可能變化；此外空軍參謀長艾爾文(David Allvin)上將、海軍作戰部長弗蘭切蒂(Lisa Franchetti)已做好準備，若沒有文官被任命為代理部長，他們可能不得不介入。

這些官員因討論內部審議而要求匿名，他們更透露拜登政府的許多高階領導人不願在川普政府任職，因為他們擔心可能被要求處理或執行政策變化。

通常只有經總統任命、經參院批准的人選才可以擔任國防部長或三軍參謀長，包括在過渡期間擔任代理部長，因此川普可能會從其他機構調動拜登政府的一名已獲參院確認的成員，將其派往五角大廈坐鎮幾天。

過去也曾出現過前朝官員暫代的情況，但今年更加複雜，因為川普和赫塞斯都承諾要從國防部清除所謂的「覺醒」(woke)將軍或支持多元化計畫的將軍，如赫塞斯先前曾表示應撤換參謀長聯席會議主席布朗將軍(CQ Brown Jr.)。如果布朗被撤換，將由副主席格雷迪(Christopher Grady)接任，直到新人選得到確認。

國防部 川普 參院

上一則

川普回鍋北京嚴陣以待 中國只能加強改革穩經濟

下一則

遣返無證客／回望美經濟大蕭條 墨移民被迫離開

延伸閱讀

TikTok 19日熄燈 川普稱上任後或延90天 蘋果谷歌陷1天時間差窘境

TikTok 19日熄燈 川普稱上任後或延90天 蘋果谷歌陷1天時間差窘境
川普2.0 台房市風向標？

川普2.0 台房市風向標？
美國之音：川普、習近平 上半年可能碰面

美國之音：川普、習近平 上半年可能碰面
川普要出手了？擬祭行政令：TikTok禁令暫緩90天執行

川普要出手了？擬祭行政令：TikTok禁令暫緩90天執行

熱門新聞

好萊塢資深女星黛莉絲·柯莉喪生在野火之中。(取材自臉書)

洛杉磯野火燒死女星 住宅付之一炬 遺體在屋頂尋獲

2025-01-14 02:20
來自中國與厄瓜多的無證客在美墨邊界的加州哈昆巴溫泉鎮進入美國，尋求政治庇護。(路透)

川普將「光速」遣返無證客 3.8萬中國公民列「可驅逐」

2025-01-16 08:48
副總統賀錦麗。(歐新社)

賀錦麗家傳遭趁火打劫 洛杉磯警方逮2違反宵禁者

2025-01-12 10:03
前副總統潘斯在卡特國葬儀式上與候任總統川普伉儷握手。(擷自YouTube@ABC)

前副總統潘斯透露 與川普握手時說了什麼

2025-01-12 12:57
國土安全部10日宣布再用包機遣返一批來自中國的無證客。這是新年遣返的第一批。圖為無證客在移民及海關執法局探員戒備下，從大巴走上包機。(路透)

美國安部與中方合作 已包機遣返500中國無證客

2025-01-11 23:55
一棟房屋被伊頓大火摧毀，但其旁邊的房屋卻倖存。 (美聯社)

為何有些房子挺過野火侵襲？除了運氣還有防火設計

2025-01-15 10:35

超人氣

更多 >
第一YouTuber要買TikTok：我來拯救 剛跟億萬富翁開完會

第一YouTuber要買TikTok：我來拯救 剛跟億萬富翁開完會
紐約市發警報：明天中午開始下雪恐達5吋 出行注意安全

紐約市發警報：明天中午開始下雪恐達5吋 出行注意安全
暴風雪明晚襲紐約 冷到星期三…體感低至-25℉

暴風雪明晚襲紐約 冷到星期三…體感低至-25℉

高考太「卷」、不滿體制…東京大學逐漸「中國化」？

高考太「卷」、不滿體制…東京大學逐漸「中國化」？
川普驅逐拿芝加哥開刀 上任第2天就搜查 紐約洛城下一波

川普驅逐拿芝加哥開刀 上任第2天就搜查 紐約洛城下一波