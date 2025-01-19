防長、政務官將卸任卻還無人代理 五角大廈恐鬧空城

現任國防部長奧斯丁將於20日離開五角大廈，但川普提名的防長人選赫塞斯(圖)尚未獲聯邦參院確認，五角大廈由誰領導仍不確定。(歐新社)

川普 提名的國防部 長人選赫塞斯(Pete Hegseth)14日已出席任命聽證會，然而參院 軍事委員會(Senate Armed Services Committee)預計20日才會開始投票，全面投票更可能要再等幾天；而依照慣例，所有政務官將於就職當天中午卸任，屆時國防部恐怕會大唱空城計，留下數百個關鍵職位空缺，且已有拜登政府官員表明不願暫代職務。

美聯社報導，截至17日熟知內部討論的官員們透露，他們尚未聽說誰將成為代理防長。國防部將空出數十個需要參院批准的職位，除了防長和陸軍、海軍、空軍參謀長，他們的所有副手和資深政策人員都將離職。官員稱三軍首長們正準備出任代理軍種部長，這非常罕見，因為尚未任命任何文官，或者有些文官拒絕接任。

官員們稱川普團隊正在考慮任命陸軍參謀長喬治(Randy George)上將擔任陸軍臨時負責人，雖然就職典禮前情況仍可能變化；此外空軍參謀長艾爾文(David Allvin)上將、海軍作戰部長弗蘭切蒂(Lisa Franchetti)已做好準備，若沒有文官被任命為代理部長，他們可能不得不介入。

這些官員因討論內部審議而要求匿名，他們更透露拜登政府的許多高階領導人不願在川普政府任職，因為他們擔心可能被要求處理或執行政策變化。

通常只有經總統任命、經參院批准的人選才可以擔任國防部長或三軍參謀長，包括在過渡期間擔任代理部長，因此川普可能會從其他機構調動拜登政府的一名已獲參院確認的成員，將其派往五角大廈坐鎮幾天。

過去也曾出現過前朝官員暫代的情況，但今年更加複雜，因為川普和赫塞斯都承諾要從國防部清除所謂的「覺醒」(woke)將軍或支持多元化計畫的將軍，如赫塞斯先前曾表示應撤換參謀長聯席會議主席布朗將軍(CQ Brown Jr.)。如果布朗被撤換，將由副主席格雷迪(Christopher Grady)接任，直到新人選得到確認。