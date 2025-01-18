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傳美新創公司遞標書 提議與TikTok美國業務合併

中央社／華盛頓18日即時報導
一名熟知內情的消息人士告訴路透，美國搜尋引擎新創公司Perplexity AI 18日向短影音平台TikTok的中國母公司字節跳動提交競標書，希望與TikTok美國業務合併。（路透）
一名熟知內情的消息人士告訴路透，美國搜尋引擎新創公司Perplexity AI 18日向短影音平台TikTok的中國母公司字節跳動提交競標書，希望與TikTok美國業務合併。（路透）

一名熟知內情的消息人士告訴路透，美國搜尋引擎新創公司Perplexity AI 18日向短影音平台TikTok的中國母公司字節跳動提交競標書，希望與TikTok美國業務合併。CNBC率先報導上述消息。

國會去年跨黨派壓倒性通過「保護美國人免受外國對手控制之應用程式侵害法」（PAFACA，即俗稱不賣就禁），要求TikTok中國母公司字節跳動（ByteDance）必須在今年1月19日前脫手TikTok，否則TikTok將在美國被禁。

美國候任總統川普18日表示，他「很可能」在本月20日就職當日簽署行政命令，讓TikTok「不賣就禁」法律暫緩90天執行。

知情人士表示，Perplexity AI有意與TikTok美國業務合併，並創建一個新實體。

要求匿名的消息人士說，Perplexity AI提出的新架構將允許字節跳動的大多數現有投資者保留其股權。

TikTok並未立即回應置評要求。

消息人士說，Perplexity AI認為，這項提議是合併，而不是出售，因此可能會成功。

TikTok在美擁有1.7億用戶，是許多小型企業動力來源，也是線上文化的主力。這個短影音平台17日警告，除非拜登政府向蘋果（Apple）和谷歌（Google）等公司保證，禁令生效後不會實際執法，否則TikTok將於19日在美「熄燈」。

TikTok AI 拜登

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禁令將生效 TikTok正式通知美國用戶將「暫停服務」

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