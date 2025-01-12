川普副手洩口風？范斯稱「有1筆交易將在格陵蘭成交」

美國正、副總統當選人川普（前）與范斯去年11月6日當選之夜現身佛羅里達州棕櫚灘。(美聯社)

政治新聞網站Axios報導，美國候任總統川普近來屢次揚言拿下格陵蘭 ，副總統搭檔范斯 在12日播出的訪談中表示，美國不需要對格陵蘭動武，當前美軍已駐紮格陵蘭島上，他更稱「川普擅長交易，有一筆交易將在格陵蘭成交」。

川普日前未排除動用武力占領格陵蘭與巴拿馬運河，震驚美國及其盟友。

范斯接受「福斯周日新聞」節目採訪表示，美國對於格陵蘭不必動用軍事力量，美軍已經駐紮島上。他也表達和川普相同立場，稱控制格陵蘭對美國安全至關重要。

范斯說，格陵蘭「在戰略上對美國非常重要」，而且「擁有很多重要的天然資源」。

除此之外，范斯提到小川普 上周前往格陵蘭，許多當地人透露希望擁有對那些資源的「發展權」，他認為，丹麥政府在這點上做得不夠。

范斯說，美方需清楚表明，從美國國家安全的角度來看，格陵蘭獲得妥善管理；且美國有機會展現真正的領導力，保護國家安全，確保大量自然資源獲得開發。他接著補充，「川普擅長談判交易，有一筆交易將在格陵蘭成交」。

Axios早前報導，丹麥官員曾私下向川普傳訊息，表達願意增加格陵蘭防務，或擴大美軍在當地的進駐。