嘲諷貝佐斯跪川普 華郵漫畫家遭退稿怒辭職

特爾內斯在Substack發文說，因這幅漫畫遭華郵封殺而宣布辭職，她批評華郵「推翻整個遊戲規則」，「對自由媒體很危險」。(翻攝自Substack網站)

普立茲獎(Pulitzer Prize)得主、華盛頓郵報政治漫畫家特爾內斯(Ann Telnaes)，3日以華郵 拒絕刊出諷刺該報老闆貝佐斯 討好總統當選人川普 的漫畫為由，已向華郵辭職。

據特爾內斯3日晚間在創作平台Substack貼出的漫畫，可見也是亞馬遜老闆的貝佐斯朝美國總統當選人川普單膝下跪並奉上一袋錢。該畫的創作者特爾內斯2008年加入華郵，曾獲普立茲獎等多個獎項。她因此憤而辭職，還批評其作品過去從未因畫出特定人物而遭退稿。

這幅單格漫畫畫出貝佐斯、臉書兼Meta創辦人查克柏格和人工智慧(AI)新創公司OpenAI執行長奧特曼卑躬屈膝，將一袋袋錢獻給川普雕像。一旁還有華裔的洛杉磯時報老闆黃馨祥拿著口紅，以及迪士尼的米老鼠趴在地上跪拜。

迪士尼旗下的美國廣播公司(ABC)因有關川普的報導被他控告誹謗，不久前雙方以1500萬元達成和解。

特爾內斯3日在Substack發文宣布辭職。她說過去提交的作品都與編輯有過討論，即使雙方看法不同，她也曾有作品遭退稿，但這次是她首次因個人的觀點遭退件。

華郵尊重辭職決定 稱撞稿才未用

特爾內斯批華郵「推翻整個遊戲規則」，「對自由媒體很危險」。對此，華郵社論版編輯希普利則聲明尊重特爾內斯辭職決定，但「我們才刊出一個和(特爾內斯)這幅漫畫主題相同的專欄，也排定刊出另個專欄，且還是諷刺專欄」。並強調華郵「只反對撞稿」，若「這也算偏見」。

華郵還指稱，退稿的背後沒什麼「有害勢力」。

一進入華郵官網，就可看到「民主死於黑暗中」的英文標語。這是華郵繼去年11月美國總統大選前幾周有專欄作家辭職後，再傳出該報有新聞工作者高調離職。

當時貝佐斯一改多年傳統，反對華郵為特定總統候選人背書而引發軒然大波，逾25萬名讀者取消訂閱。貝佐斯去年與川普在佛州海湖莊園共進晚餐並宣布對20日舉行的川普就職典禮捐款100萬元。

亞馬遜及Meta也已宣布各捐100萬元給川普的就職典禮基金；據稱蘋果執行長庫克則將以個人名義捐款。

另據紐約時報報導，川普自去年11月當選以來，共已募款逾2億元，將用於其就職典禮、政治運作以及他的總統圖書館。該報導說，這凸顯商界金主正設法討好他。

該報導稱，輝瑞大藥廠、OpenAI、亞馬遜、Meta與不少加密貨幣公司，前仆後繼為川普就職典禮提供捐款，儘管其中部分曾公開批評川普和2021年1月6日華府國會山莊暴動。

美國總統就職委員會可接受個人和企業無上限捐款，但不能接受外籍人士捐款。長久以來試圖避免涉入黨派之爭的大企業，經常選擇捐款給該委員會，以示願與新政府合作。