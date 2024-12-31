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建言川普新政府 趙小蘭：人才即政策、內外溝通至為重要

編譯尤寶琪／綜合報導
趙小蘭曾任運輸部長、勞工部長，她給新政府的建言是內外溝通至為重要。（路透）
趙小蘭曾任運輸部長、勞工部長，她給新政府的建言是內外溝通至為重要。（路透）

趙小蘭(Elaine Chao)被前總統布希(George W. Bush)任命為勞工部長(secretary of Labor)或在川普第一任期被任命為交通部長(secretary of Transportation)時，她並沒有感到太過驚訝。這主要是因為她早有擔任其他內閣職務的經驗，並已經被聯邦調查局(FBI)審查過了五次，她早就清楚其中的運作規則。

丈夫是參院少數黨領袖麥康諾(Mitch McConnell)的趙小蘭，這次並沒有成為川普政府的一員，但對川普第二任的內閣部長應該關注什麼，她在接受政治網站Politico訪問時提出忠告。

趙小蘭有三點建議：第一，人才就是政策。第二，溝通、溝通、溝通，內部以及外部都要有良好的溝通；尤其是內部溝通，這樣部門中所有的人才都能知道部長的優先事項是什麼。第三，行程安排；這點很重要，因為部長如何安排時間，對部門內部和外部利害關係者來說，暗示著部長的優先事項內容。

在被問到入職前，有哪些不知道但希望知道的事時，趙小蘭說在擔任勞工部長或運輸部長之前，她曾擔任過交通部副部長。所以，她準備充足，沒有什麼事讓她感到驚訝。但她記得當副部長時，每天都很疲於奔命，壓力超大。所以當她成為部長時，已經做好充分準備，經驗很有幫助。不過，她也學到了關於勞工部的一切以及其行動對美國每個工作場所的影響。

被問到下一屆政府面臨的最大障礙是什麼時，趙小蘭指出，「地面運輸重新授權法」(Surface Transportation Reauthorization Act)將於2026年期中選舉前到期；這將會是一個大問題，他們必須為此做好準備。她也預計消費者對電動車的接受度將會持續成長，所以 她質疑僅靠燃料稅來資助公路信託基金(Highway Trust Fund)的效率；該基金用於修復和維護我們的國家高速公路系統和交通系統。

趙小蘭說，當部長的日子就像處在壓力鍋一樣，但她會告訴被任命的新官員，長日漫漫，歲月如梭；她來自一個移民家庭，非常感激能夠回饋這個國家，如果她必須加倍努力工作，那也是她的榮幸。

趙小蘭 勞工部 川普

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